Filtran imágenes del próximo GTA: “Estamos extremadamente decepcionados”, dijeron desde Rockstar

Más de 90 videos, que totalizan unos 50 minutos de grabación en total, fueron filtrados por un hacker, según consignaron varios portales sobre noticias de la industria de videojuegos. De acuerdo con Polygon, el filtrador subió los videos en la página GTAforums.com y aseguró que accedió y difundiría también los códigos tanto del GTA 5 como el GTA 6.

Rockstar, la empresa que desarrolla y publica el videojuego, confirmó la veracidad de los videos y su empresa matriz, Take-Two Interactive, comenzó la batalla legal para intentar darlos de baja.

Un periodista de Bloomberg afirmó que los elementos filtrados son legítimos. “Esta es una de las filtraciones más grandes en la historia de los videojuegos y una pesadilla para Rockstar Games”, escribió Jason Schreier.

Not that there was much doubt, but I’ve confirmed with Rockstar sources that this weekend’s massive Grand Theft Auto VI leak is indeed real. The footage is early and unfinished, of course. This is one of the biggest leaks in video game history and a nightmare for Rockstar Games