Filtran una reunión secreta que Zuckerberg mantuvo con sus empleados

La revista tecnológica The Verge obtuvo dos horas de audios de reuniones que mantuvo el fundador y director de Facebook, Mark Zuckerberg, con sus empelados. Se trataron de encuentros en los que los funcionarios de la empresa le preguntan sobre las medidas que tomaría en el futuro y el CEO de la red social responde con la naturalidad que no muestra públicamente.

El avance de una aplicación asiática, las presuntas intenciones de una candidata de romper la compañía, qué va a hacer con su criptomoneda y hasta una "burla" a Twitter fueron algunos de los temas esbozados en esas dos horas filtradas por el portal.

El caso Tik Tok

La aplicación china Tik Tok es uno de los servicios que más está creciendo en el mundo. Se basa en crear, editar y subir videos musicales (la mayoría en formato de selfie) de 15 segundos. Se le pueden agregar efectos y funciones de realidad aumentada.

A Zuckerberg le preocupa su rápido avance y conquista del público juvenil. "TikTok lo está haciendo bien. [...] Está empezando a ir bien en los Estados Unidos, especialmente con los jóvenes. Está creciendo muy rápidamente en la India. Creo que ya ha pasado Instagram en la India en términos de escala. Así que sí, es un fenómeno muy interesante. [...] Es casi como la pestaña Explorar que tenemos en Instagram [...] Pienso en TikTok como si se tratara de Explorar para obtener historias. [...]".

Y anunció un nuevo servicio para competirle. Tenemos un producto llamado Lasso que es una aplicación independiente en la que estamos trabajando, tratando de conseguir que el producto se adapte al mercado en países como México [...] Estamos tratando de ver si podemos hacer que funcione en países donde TikTok no es ya grande, antes de ir a competir con TikTok en países donde son grandes".

Sobre las intenciones de dividir Facebook

La candidata presidencial del Partido Demócrata dijo tener planes para romper con la hegemonía de os gigantes tecnológicos como Facebook, Google y Amazon. Su idea es imponerle nuevas reglas y obligarlas a vender parte de sus negocios.

"Tienes a alguien como Elizabeth Warren que piensa que la respuesta correcta es separar las empresas... si es elegida presidenta, entonces apostaría a que tendremos una impugnación legal, y apostaría a que ganaremos la impugnación legal. ¿Y eso todavía es un asco para nosotros? Sí. Quiero decir, no quiero tener una gran demanda contra nuestro propio Gobierno... Pero mira, al final del día, si alguien va a tratar de amenazar algo tan existencial, vas a la alfombra y peleas", dijo.

Sobre el proyecto Libra

La criptomoneda será de un uso "tan fácil como enviar mensajes de texto", dijo la red social cuando la lanzó en junio de este año. Pero existen algunos obstáculos para su puesta en funcionamiento: los reguladores de algunos países quieren conocer mejor las intenciones que Facebook tiene. Y en eso trabaja Zuckerberg y de eso informó a sus empleados: están en conversaciones.

"Las cosas públicas, creo, tienden a ser un poco más dramáticas. Pero una parte más importante es el compromiso privado con los reguladores de todo el mundo, y creo que estos, a menudo, son más sustantivos y menos dramáticos. Y esas reuniones no están siendo reproducidas para la cámara, pero ahí es donde muchas de las discusiones y detalles se precipitan. Así que este va a ser un largo camino. [...]

Respecto a Twitter

Zuckerberg se refirió a cuánto invierten en seguridad las dos compañías. "Es por eso que Twitter no puede hacer un buen trabajo como nosotros. Quiero decir, se enfrentan, cualitativamente, a los mismos tipos de problemas. Pero no pueden invertir. Nuestra inversión en seguridad es mayor que la totalidad de los ingresos de su empresa. [risas] Y sí, estamos operando a mayor escala, pero no es que se enfrenten a cuestiones cualitativamente diferentes. Tienen los mismos tipos de problemas que nosotros", dice