Negocio de Ancap en Argentina dio ganancias por segundo año consecutivo

La firma logística Carboclor, que Ancap gestiona en Argentina, terminó el 2019 con una ganancia de 78,6 millones de pesos argentinos (US$ 1,3 millones al tipo de cambio cierre de ese año), según el último balance de la empresa.

El mismo se compone de una ganancia de las operaciones que continúan antes de resultados financieros de US$ 1,2 millones, a lo que se suma un neto en concepto de resultados financieros de US$ 663 mil. A ello se agrega una pérdida proveniente de las operaciones discontinuadas por US$ 347 mil, teniendo su origen principalmente en el resultado de ajustes de provisiones por juicios y cierre de planta, e impuestos a las ganancias de US$ 216 mil.

De esa forma la compañía completó dos años consecutivos con números positivos tras ganar US$ 5,9 millones en el ejercicio 2018. Entre 2013 y 2017 la empresa acumuló pérdidas por US$ 66,4 millones.

A nivel de resultado operativo, el margen del negocio fue positivo. El reporte señala que la ocupación de la terminal arrancó el año cerca del 70%, pero luego del primer semestre comenzó a disminuir producto de la caída de actividad del país en general.

“En este mismo contexto, la devaluación de la moneda local colaboró en mantener los ingresos operativos necesarios para cubrir los costos del negocio. Sumado a que se logró controlar el nivel de costos operativos más allá de estar inmersos en un contexto altamente inflacionario, que contribuyó al resultado final”, dice la información oficial.

La firma atravesó un duro 2017 que terminó con pérdidas por US$ 32 millones, el peor resultado al menos desde 2003 y que casi duplicó al rojo de US$ 18 millones de 2016.

Para cortar con los resultados deficitarios de este negocio, el Directorio del ente decidió declararse en concurso preventivo en diciembre de 2016 y luego bajar la cortina definitivamente a la pata industrial (producción de solventes), para solamente quedarse con el giro del negocio logístico del puerto de Campana en Buenos Aires que es el que mantiene en la actualidad.