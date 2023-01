Filtración de Operación Océano: fiscal archivó denuncia contra el abogado Ignacio Durán

El fiscal Rodrigo Morosoli archivó la denuncia contra el abogado Ignacio Durán, al que se lo acusaba de filtrar información reserva sobre la Operación Oceáno al director del Semanario El Bocón, Jorge Bonica.

El caso comenzó a fines de 2021 cuando la Fiscalía General de la Nación decidió investigar de oficio unos audios que se filtraron en los que Durán le hablaba a Bonica sobre dos de sus defendidos: Nicolas Chirico, uno de los implicados por Operación Océano y Adrián Mastandrea, un hombre que llevaba más de un año preso por abuso sexual.

"Te voy a hacer escuchar audios y cosas, porque me interesa que se empiece a desmitificar un poco todo lo que está pasando y en el caso de mi cliente (…) se está comiendo un garrón increíble", le decía el abogado a Bonica, según se escucha en el audio publicado en las redes sociales.

"Hay pruebas y yo te las voy a proporcionar. Me chupa un huevo; te las voy a proporcionar”, le insistió. "Aparte, sé que vos guardás el debido recato”, agregó.

El diálogo entre ambos prosiguió y luego Durán habló de un proceder "turbio" en la justicia.

"Para mí el tipo es inocente y ahí hubo un tema entre abogados y fiscales muy turbio”, le explicó a Bonica.

Según explicó Morosoli a El Observador, nunca se pudo comprobar que efectivamente Durán le proporcionó la información, que prometía en el audio, a Bonica. Quienes habían filtrado los audios habían sido los padres de Mastandrea, que en su momento, sostenían que su hijo era inocente y fue perjudicado con la actuación de Durán.

Durán también celebró la noticia a través de su cuenta de Twitter. "Durante varios meses me enchastraron, me difamaron, acusándome de haber filtrado información reservada de la causa Operación Océano. Hoy me notifican la resolución de archivo a cargo de la Fiscalía de Flagrancia de 13 Turno. Gracias a todos los que creyeron en mí y se preocuparon", afirmó.