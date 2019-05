Fiscal de EEUU se expone a desacato por entregar con censuras informe sobre Trump

La decisión de no entregar al Congreso la versión completa sin censurar del informe de la "trama rusa" no quedó libre de consecuencias para el fiscal general William Barr.

El Comité Judicial de la Cámara de Representantes de EEUU, bajo mayoría demócrata y presidido por el liberal Jerrold Nadler, adoptó este lunes el primer paso para acusarlo de desacato, una decisión que se tomará el próximo miércoles.

Y esto sucedió porque este lunes se cumplió el plazo dado por Nadler al secretario de Justicia para que entregara el informe completo elaborado por el fiscal especial Robert Mueller sobre los posibles vínculos entre el equipo electoral del presidente Donald Trump y Rusia durante la campaña para las elecciones de 2016.



En ese informe, del que el Departamento de Justicia publicó una versión censurada con varias tachaduras, Mueller no halló pruebas de vínculos entre el entorno de Trump y Moscú, pero arroja dudas sobre una presunta obstrucción a la Justicia del mandatario.





En su comunicado, Nadler explicó el motivo de la votación del miércoles: "El fracaso por parte del fiscal general en cumplir con nuestra citación, tras esfuerzos extensos de acomodar (una fecha), no nos deja más opción que iniciar los procedimientos por desacato para hacer cumplir la citación y el acceso al informe completo, no censurado", dijo.



"Si el Departamento (de Justicia) nos presenta de buena fe una oferta para acceder al informe íntegro y las pruebas subyacentes, me reservo el derecho de posponer estos procedimientos", agregó.



Los miembros del Comité Judicial debatirán y votarán la resolución de desacato contra Barr, y si es aprobada pasaría a la Cámara Baja, que debería pronunciarse para autorizar un procedimiento legal.

Largo



Sin embargo, según informó The Washington Post, una citación por desacato no es algo que se resolverá pronto. Podría tomar meses, e incluso años, como ocurrió en 2012 cuando la Cámara Baja, controlada entonces por los republicanos, acusó al fiscal general Eric Holder de desacato por el llamado caso "Rápido y Furioso", ya que se negó a entregar documentos sobre una fallida operación que permitió el trasiego ilegal de armas a México en 2009.





Con EFE