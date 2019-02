Fiscal Pacheco: nuevo sistema penal es "de muy baja calidad" y provocó aumento de delitos

El fiscal de Crimen Organizado, Luis Pacheco, escribió en un artículo académico que el nuevo Código del Proceso Penal que rige desde noviembre de 2017 "no ha sido exitoso", ya que, entre otras razones, "la implementación del nuevo sistema ha resultado en un aumento de delitos" y las penas que cumplen los delincuentes son en su mayoría alternativas a la prisión. En al menos cinco ocasiones en el texto, Pacheco tildó a la reforma del proceso penal como "no razonable" y concluyó en que el modelo de Justicia actual es "de muy baja calidad".

"Se suponía que en el nuevo modelo las penas que se impondrían serían, 'ahora sí', efectivas (...). Sin embargo, resultó que las penas alternativas de libertad vigilada y de libertad intensamente vigilada son moneda corriente en el nuevo sistema", lamentó el fiscal en el apartado de conclusiones, en un trabajo publicado el 1° de febrero en el portal de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República.

En el artículo que lleva por nombre La reforma procesal penal y la relativización del Derecho Penal sustancial, Pacheco se alineó a la postura presidente Tabaré Vázquez y el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, quienes han definido que el aumento general de los delitos -66,4% en los homicidios y 55,8% en el caso de las rapiñas, según los últimos datos oficiales- se debe a la puesta en funcionamiento del nuevo proceso penal.

"Si bien el número de formalizaciones se ubica aproximadamente en el mismo nivel que el número de procesamientos del sistema anterior, lo cierto es que la implementación del nuevo sistema ha resultado en un aumento del número de delitos, precisamente a partir del 1° de noviembre de 2017: textualmente, se publicó en reiteradas oportunidades que la Fiscalía General de la Nación preveía un flujo de 18.000 denuncias mensuales, y a partir de noviembre de 2017 se pasó a un número de 29.000 denuncias mensuales", escribió el fiscal que actualmente investiga delitos ocurridos con anterioridad al funcionamiento del nuevo sistema.

"Pues bien, resulta ineludible deducir que el aumento de casos denunciados y el aumento de los delitos está claramente relacionado con la implementación del nuevo Código", agregó.

A mediados de diciembre, Vázquez participó como despedida del año de un almuerzo organizado por la Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM) en el que presentó un estudio elaborado por el profesor Spencer Chainey de la University College of London. Básándose en ese trabajo, el presidente responsabilizó a la implementación del nuevo Código del Proceso Penal (CPP) por el aumento de las rapiñas. “Aquí, si no se hubiera instrumentado el nuevo CPP, y se hace la prolongación teniendo en cuenta el valor de la pendiente, al iniciar el 2019 casi estaríamos con una baja del 30% de las rapiñas”, señaló el mandatario.

Dentro del extenso texto de siete capítulos, Pacheco también concluyó que el sistema penal acusatorio "no ha sido exitoso ni aún en el plano de las garantías", debido a que, de acuerdo al fiscal, cuando se decreta prisión preventiva para los delincuentes la calidad de las pruebas exigidas por los jueces no son suficientes: las pruebas que demuestran que una persona efectivamente cometió un delito son presentadas cuando se desarrolla el juicio, pero no en la audiencia que da comienzo al proceso penal.

"No es razonable que la prisión preventiva sea dispuesta sin diligenciamiento de prueba", dijo Pacheco, para quien esa situación genera que se adopte "una decisión de muy baja calidad informativa", y abra la posibilidad de que inocentes esperen en prisión el desenlace de su juicio.

Por otra parte, también tildó como "no razonable" que en el 95% de los casos "las condenas sean pactadas entre el fiscal y el abogado defensor; y que ello se deba precisamente a que no puede recurrirse a la vía del juicio oral ordinario".

"En un país la casi totalidad de las penas impuestas en los procesos penales sean fruto de una negociación es contrario a toda lógica: no cabe sino concluir indefectiblemente que nos encontramos ante un modelo procesal penal de muy baja calidad", sentenció.