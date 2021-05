Fiscal rechazó habeas corpus al exasesor de Macri; juez decide este sábado

La fiscalía se opuso a que la Justicia otorgue el recurso de habeas corpus solicitado por el exasesor judicial de Mauricio Macri en Argentina, Fabián “Pepín” Rodríguez Simón. El fiscal Pablo Rivas argumentó en la audiencia de este viernes que la orden de captura nacional e internacional surge de un juzgado argentino, por lo que la amenaza a la libertad que alega no puede ser invocado como un habeas corpus preventivo.

El habeas corpus es una acción rápida de jerarquía constitucional, que toda persona puede interponer ante un juez en caso de acción u omisión de una autoridad pública que implique una ilegítima privación de libertad, con el objetivo de que ese acto lesivo cese inmediatamente. Es un recurso similar al amparo en el que el juez tiene que pronunciarse en la misma audiencia o a lo sumo puede tomarse un plazo de 24 horas para estudiarlo.

Eso fue lo que hizo el juez Marcelo Malvar quién fallará a las 14.30 horas de este sábado en audiencia.

Según supo El Observador en la audiencia el fiscal Rivas recalcó que hasta este viernes no existía detención por lo tanto no había actuación ilégitima ni acto arbitrario de ninguna autoridad administrativa como planteó Rodríguez Simón.

Explicó que las actuaciones del Juzgado Criminal y Correccional Federal 1 a cargo de la jueza María Servini no es objeto de este proceso y que las pruebas recabadas por la jueza argentina la llevaron a entender que el exasesor de Macri cometió delitos por los que le pueden recaer penas de 2 a 4 años y de 5 a 10 años.

Rivas declinó pronunciarse sobre si existen delitos políticos porque eso está siendo estudiado por la Secretaría Permanente de la Comisión de Refugiados (CORE) que tiene a estudio el pedido de asilo político planteado por Rodríguez.

Interpol, que estuvo en la audiencia como contraparte, también se expresó en contra del recurso. Estuvo representada en la audiencia por el comisario Juan Rodríguez Reina asesorado por las abogadas del Ministerio del Interior, Alicia Galuzzi y Sylbia Carbajal. Rodríguez Simón estuvo representado por los abogados Eduardo Sanguinetti y Rodrigo Rey.

El juez Malvar había rechazado días atrás otro pedido de habeas corpus de Rodríguez Simón. En su primera resolución el magistrado argumentó que no correspondía dar lugar al recurso porque todavía no había una orden de captura y por tanto no había una amenaza a la libertad ambulatoria. Ahora si la hay porque esta semana la pidió la jueza Servini.

El vocero del Poder Judicial, Raúl Oxandabarat dijo a la salida de la audiencia que “la persona que pide el habeas corpus tiene que demostrar del mismo modo que su libertad corre riesgo inminente de ser limitada y, en segundo lugar, que esa privación de libertad ordenada no es legítima”. “Si la persona logra demostrar eso, entonces el juez protegerá a la persona con el habeas corpus. Si no, la figura no se permite su aplicación y, por lo tanto, no va a poder ser amparada en esa situación”, agregó.

Si el fallo del juez que se conocerá este sábado, rechaza el habeas corpus, Interpol podrá librar una alerta roja de detención y a partir de ese momento Rodríguez Simón podrá ser detenido.

Cuando eso ocurra deberá ser conducido a uno de los jueces penales que esté de turno, quien tendrá que resolver si la detención fue legal y si se cumplieron las garantías.

Luego resolverá si lo deja detenido o lo libera. A partir de ese momento comienza a regir un plazo de 30 días para que la justicia argentina solicite la extradición.

Asunto político

El pedido de asilo político del funcionario macrista se transformó en un asunto político de primer orden en Argentina.

La vicepresidenta Cristina Fernández escribió en una columna: “Al ver la imagen de Fabián Rodríguez Simón, alias ‘Pepín’, pidiendo asilo político en Uruguay sólo porque lo llamaron a prestar declaración indagatoria, no sólo sentí estupor e indignación, sino la íntima convicción de que finalmente, más tarde o más temprano, las máscaras caen y aparece el verdadero rostro del macrismo: mentira, cinismo y la verdadera impunidad en Argentina, la de ellos”.

En tanto Macri dijo que le sorprendió la decisión de su exasesor. “No estoy de acuerdo, pero lo entiendo”, dijo en entrevista al diario La Voz de la provincia de Córdoba. “Confío que aunque haya jueces que oscilan en el sistema institucional argentino, confío en el final del camino”, agregó.

Fuentes del gobierno uruguayo consultadas por El Observador aseguraron que el estado seguirá paso a paso el proceso definido en la ley 18.076, que establece la normativa para resolver si corresponde o no otorgarlo.

En esa línea, el presidente Luis Lacalle Pou remarcó el martes en una conferencia de prensa que la solicitud de refugio “no es algo discrecional del presidente” y que requiere el cumplimiento de “determinados requisitos”.