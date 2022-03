Forlán contó los nervios que vivió al abrir las bolillas en el sorteo del Mundial

El exjugador de la selección uruguaya, Diego Forlán, ya está en Catar para presenciar el sorteo del Mundial que se realizará el próximo viernes (13:00), en el que se conocerá cómo quedarán los grupos del torneo.

El mejor jugador del Mundial de Sudáfrica 2010 con la celeste ya estuvo en el sorteo para Rusia 2018, en el que fue uno de los encargados de sacar de los bolilleros las bolillas con los papelitos de las selecciones.

Al respectó, contó que no es fácil abrir las bolillas, las que a veces son cerradas con mucha fuerza.

Forlán en el ensayo del sorteo de Rusia 2018

“Las bolas tienen líneas (para abrirlas) y no las ves. Cuando empezás a revolver, tenés que hacerlo rápido…Y si en ese momento que agarrás, que tenés que estar lo más tranquilo posible, no sentís donde está la raya, no te vas a poner mirar, es como que tenés que encontrarla”, comentó a ESPN.

“Si no la encontrás, es como que la agarraste mal”, señaló. “Y a veces las cierran fuertes. Yo en los ensayos les dije que estaban fuertes. Y las aflojaron un poquito y se hizo más fácil”.

“Y tiene ese momento y si demorás, todo el mundo te está mirando... Y quedás como que el que está mal sos vos”, agregó, entre risas.

Forlán y Paz Cardoso en el sorteo de Rusia 2018

Además, mencionó otro de sus temores en el evento que es seguido por millones de personas: “Y que no se te caíga (la bolilla)”, expresó.

Este viernes en Catar, Forlán no tendrá que subir al escenario a sacar bolillas. “Esta vez no, esta vez me toca mirarlo tranquilamente”, agregó.