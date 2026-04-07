Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este miércoles 8 de abril

El instituto advirtió por lluvias y tormentas en todo el país Inés Guimaraens

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) prevé para este miércoles 8 de abril una jornada aún inestable, con lluvias, tormentas y vientos fuertes durante la mañana, aunque con una mejora gradual hacia la tarde y noche en varias zonas del país.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

Montevideo y Área Metropolitana En Montevideo y el área metropolitana, la temperatura irá de 17 °C a 21 °C. La mañana estará marcada por cielo cubierto, precipitaciones y tormentas, con condiciones ventosas y ráfagas que podrán alcanzar entre 60 y 90 km/h, aunque tenderán a disminuir. Hacia la tarde y noche continuarán las lluvias, pero con vientos más moderados del suroeste y sur, con rachas de hasta 50 km/h.

Este En el este, se esperan mínimas de 15 °C y máximas de 24 °C. Durante la mañana persistirán las tormentas y el viento fuerte, con rachas de hasta 90 km/h en zonas costeras. En la segunda mitad del día continuarán las precipitaciones y el ambiente seguirá ventoso, especialmente sobre la franja costera.

Oeste Para el oeste, Inumet anticipa temperaturas entre 16 °C y 23 °C. La mañana comenzará con lluvias, tormentas y viento intenso, con rachas que también podrían alcanzar entre 60 y 90 km/h en zonas costeras, en un escenario que irá mejorando con el correr de las horas. Por la tarde y noche se mantendrán las precipitaciones, pero con menor intensidad del viento.