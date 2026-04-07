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Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este miércoles 8 de abril

Si bien las condiciones comenzarán a estabilizarse con el avance de la jornada, persistirán lluvias y vientos en varias regiones del país, según Inumet

7 de abril de 2026 21:00 hs
El instituto advirtió por lluvias y tormentas en todo el país
El instituto advirtió por lluvias y tormentas en todo el país Inés Guimaraens

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) prevé para este miércoles 8 de abril una jornada aún inestable, con lluvias, tormentas y vientos fuertes durante la mañana, aunque con una mejora gradual hacia la tarde y noche en varias zonas del país.

Montevideo y Área Metropolitana

En Montevideo y el área metropolitana, la temperatura irá de 17 °C a 21 °C. La mañana estará marcada por cielo cubierto, precipitaciones y tormentas, con condiciones ventosas y ráfagas que podrán alcanzar entre 60 y 90 km/h, aunque tenderán a disminuir. Hacia la tarde y noche continuarán las lluvias, pero con vientos más moderados del suroeste y sur, con rachas de hasta 50 km/h.

Este

En el este, se esperan mínimas de 15 °C y máximas de 24 °C. Durante la mañana persistirán las tormentas y el viento fuerte, con rachas de hasta 90 km/h en zonas costeras. En la segunda mitad del día continuarán las precipitaciones y el ambiente seguirá ventoso, especialmente sobre la franja costera.

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Oeste

Para el oeste, Inumet anticipa temperaturas entre 16 °C y 23 °C. La mañana comenzará con lluvias, tormentas y viento intenso, con rachas que también podrían alcanzar entre 60 y 90 km/h en zonas costeras, en un escenario que irá mejorando con el correr de las horas. Por la tarde y noche se mantendrán las precipitaciones, pero con menor intensidad del viento.

Norte

En el norte, el panorama será más estable en comparación con el resto del país, aunque igualmente inestable. Se esperan lluvias durante la mañana con vientos moderados del oeste y rachas de hasta 40 km/h. Hacia la tarde y noche continuarán las precipitaciones, con una mejora progresiva de las condiciones.

El organismo advierte que, si bien las condiciones comenzarán a estabilizarse con el avance de la jornada, persistirán lluvias y vientos en varias regiones, especialmente en el sur y este del país.

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