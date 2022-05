Fregossi reivindicó el rol del soldado y pidió más presupuesto al gobierno en el Día del Ejército

Autoridades del gobierno y mandos militares participaron este miércoles del Día del Ejército Nacional, en el complejo deportivo de la fuerza, en Jacinto Vera.

La ceremonia contó con la presencia del presidente Luis Lacalle Pou, el ministro de Defensa, Javier García, el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, y el comandante en jefe del Ejército, Gerardo Fregossi, quien reivindicó el rol del soldado y elevó reclamos al gobierno por el presupuesto destinado al Ejército.

En el comienzo de su discurso, el comandante destacó a la Batalla de las Piedras como el primer hito histórico que consagró al Ejército. "Atento al significado histórico de esa primera gran conjunción del pueblo oriental en armas, combatiendo organizadamente por su soberanía, el Ejército considera esta batalla como la cuna de su nacimiento, celebrando simultáneamente su aniversario desde hace 47 años. Y lo realiza sin pretender avasallar a nadie, basado en los hechos históricos y en las disposiciones legales vigentes. Por ello, el próximo 24 de mayo corresponde que sea el 'Día del Soldado caído en actos del servicio'".

Al mismo tiempo, rememoró a los cuatro soldados "caídos" del Batallón de Infantería Blindado Nº 13, que fueron asesinados el 18 de mayo de 1972 por un comando del MLN-T. "El compromiso ineludible en recordar a nuestros caídos en cumplimiento del deber nos llevó a considerar, también hoy, un hecho trágico acaecido hace exactamente 50 años. En medio de un conflicto entre orientales que todavía proyecta sus sombras sobre el presente, las vidas de cuatro humildes soldados del Ejército fueron arrancadas a fuerza de balas, al final de una larga noche de guardia cuando el toque del clarín llamó a silencio. A pesar de esta connotación trágica, el Ejército Nacional conmemora estas fechas realizando una serie de eventos a lo largo de mayo, con el objetivo principal de reconocer, agradecer y enaltecer a sus abnegados soldados", dijo.

Por otra parte, Fregossi remarcó que el presupuesto asignado por el gobierno al Ejército es de menos del 1%, lo que, entiende, limita las posibilidades de inversión. "La realidad financiera del Ejército alcanza para la inversión esencial en equipamiento de un monto muy pequeño, menos del 1% del total, situación que se viene decantando desde hace muchos años”, aseguró. El jerarca aclaró que no se refería a más armamento, sino a incorporar recursos destinados a las misiones, como pueden ser autos blindados, que se utilicen para trasladar al personal.

Pese a la "importante limitación" que dice tener, el comandante dispuso rematar buena parte de los vehículos "livianos" y "con carencias operacionales" para "subsanar parcialmente las necesidades de mayor movilidad" y adquirir una nueva flota útiles para distintos propósitos.

Asimismo, la administración destinará parte de los dineros que recibe de Naciones Unidas para financiar licitaciones que apunten a recuperar la capacidad de transporte de carga de la fuerza, informó. "Estos procedimientos no implican gastos adicionales para el Estado", aclaró.

En el afán de sortear su "problema estructural", el Ejército se encaminará a buscar donaciones de "países amigos", según Fregossi. Entre ellos, valoró el compromiso de Estados Unidos al donar vehículos blindados de transporte de personal, que son de alto costo.

García: "¿Hay muertes que valen más que otras?"

Por su lado, el ministro García fue consultado sobre los motivos que lo llevaron a impulsar un proyecto de ley para celebrar el Día del Soldado el 24 de mayo, considerado también el Mes de la Memoria. Según explicó, se debe a la muerte del entonces capitán Manuel Antonio Artiga, quien el 24 de mayo de 1811 se convirtió en el primer oficial uruguayo muerto luego de terminada la Batalla de Las Piedras.

A su vez, indicó que el expresidente José Mujica ya había instituido el 24 de mayo como el “Día del soldado caído en acto de servicio", en un decreto de 2010. "Yo no sé por qué cuando el presidente Mujica decidió el 24 de mayo nadie lo discutió. No entiendo por qué puede ser discutido en un momento y no en otro. El 24 de mayo tiene un contenido histórico", señaló.

Al ser consultado por el episodio de 1972 que citó Fregossi al recordar la muerte de cuatro soldados, García respondió: "¿Alguien duda que hubo soldados caídos, que hoy hace 50 años en pleno Uruguay democrático fueron asesinados? ¿Hay alguna duda histórica de eso? ¿Hay muertes que valen más que otras?".

Y prosiguió: "No creo que debamos cometer el error de darle más valor a unas muertes que a otras. Hay que respetar y considerar todas las muertes".

Por último, aclaró que el ministerio se prepara para afrontar la Marcha del Silencio que celebrará este viernes con el "mayor de los respetos" por las familias y "brindando todo el apoyo" que esté a su alcance.