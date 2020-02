Frente Amplio cerró último día en el gobierno con un mimo a su profeta

El último día de la primera era frenteamplista empezó y terminó con un mimo a Tabaré Vázquez. El principal protagonista de los 15 años de la izquierda en el gobierno recibió temprano en la mañana dos homenajes del ámbito de la salud –primero en la Asociación Española y luego en el Casmu– y cerró la extensa jornada como profeta en su tierra de La Teja.

Entre uno y otro homenaje, la última Mesa Política del Frente Amplio como oficialismo lo declaró por unanimidad presidente honorario, a propuesta del presidente Javier Miranda.

El reconocimiento fue refrendado al caer el sol en la plaza Lafone, allí donde todo empezó a fines de la década de 1980. El barrio obrero de Vázquez se tiñó de rojo, azul y blanco para despedir la era progresista con su hijo pródigo como actor central.

Leonardo Carreño

El FA eligió al dos veces presidente para sintetizar, en una ceremonia, los 15 años en el gobierno. José Mujica y Danilo Astori, los otros dos referentes de esta década y media, quedaron en segundo plano y rindieron pleitesía al hombre que ensanchó el electorado de la izquierda, la llevó por primera vez a un gobierno departamental y luego al gobierno nacional.

Vázquez llegó y saludó a los presentes detrás de las vallas. Caminó hasta su silla, y hasta allí –acompañado de su hermana y sus hijos Álvaro y Javier– peregrinaron los dirigentes, militantes y artistas que buscaban llevarse un abrazo. Un funcionario de seguridad le mostró en su celular las imágenes con las cuadras de multitud. Al rato se le sentó al lado el canciller Rodolfo Nin Novoa, su compañero de batallas y encargado de las palabras de homenaje.

“Me toca presentar a quien no necesita presentación”, dijo el tres veces compañero de fórmula de Vázquez, y agregó que el Frente Amplio “devolvió la esperanza a la gente”. “Estamos aquí llenos de emoción y recuerdos. Todos han vivido en estos días una despedida que nos hace recordar estos 15 años formidables que el Uruguay ha vivido. Uruguay casi que ha resucitado”, afirmó Nin Novoa, para aplausos del público.

“Tabaré nos ha dejado un legado: no dejar a nadie atrás. Hacerse cargo del que está en dificultades. Me atreví a decir que fuiste el mejor presidente en cincuenta años. Hoy me atrevo a decir que fuiste el mejor de la época contemporánea”, concluyó.

El presidente se paró por primera vez para aplaudir a la murga Un Título Viejo, una de las preferidas de este carnaval, que llevó al ritmo de marcha camión el sentir generalizado de los frentistas y aprovechó la noche para repetir que “acá no se va nadie”. La Consecuente, locataria en La Teja, prometió ”regresar” al Carnaval “buscando otra manera”. Los dirigentes y militantes frenteamplistas se fueron con el mismo juramento.

Ministros

Aunque Vázquez pidió gobernar hasta las 23:59 del sábado, el último día hábil del período encontró a los ministros de esta administración en distintas situaciones.

María Julia Muñoz, ministra de Salud en el primer gobierno de Vázquez y de Educación en el segundo lo pasó de licencia en Río de Janeiro. Eduardo Bonomi y Liliam Kechichian ya habían renunciado semanas atrás para asumir en el Senado, pero la ministra de Turismo no se quiso perder el último adiós y se retiró del edificio en el puerto aplaudida por los funcionarios, junto a su subsecretario Benjamín Liberoff.

Danilo Astori eligió esperar hasta el último día en el cargo. Por eso no estuvo presente en el Senado el 15 de febrero y sí estuvo en el Ministerio de Economía este viernes. Pablo Ferreri, número dos de la cartera, tuiteó que se retiraban con “orgullo por lo hecho” con un “equipo que transformó para bien las condiciones de vida de los uruguayos”.

Leonardo Carreño

En el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, el vazquista de cepa Víctor Rossi intentaba cumplir con el deseo del presidente y “trabajar normal”, aunque estuviera rodeado de cajas de mudanza y tuviera que impedir que le ganara la melancolía de treinta años junto a Tabaré. Del lado de afuera de su despacho, los efectivos de seguridad ya comentaban que dejarían las llaves en una caja para entregarlas el lunes al nacionalista Luis Alberto Heber.

José Bayardi, que pensaba jubilarse cuando en 2019 lo llamó Vázquez para pedirle que agarrara el Ministerio de Defensa, también se dejó ganar por la emoción mientras se despedía de las oficinas. Pero eso no le impidió tener tiempo para reunirse con su sucesor Javier García y ultimar los detalles de la transición.

El ministro de Trabajo Ernesto Murro llegó a la plaza Lafone atravesando a la multitud que se rendía a su paso. “La cantidad de divorcios que va a haber hoy”, murmuró una jubilada que lo veía repartiendo besos a las militantes. “¡Vamo y vamo para volver!”, arengó el jerarca, antes de decir a El Observador que estaba “viviendo algo impagable”.

Jorge Vázquez, hermano del presidente y ministro del Interior hasta el domingo, también dijo que la ceremonia lo movilizaba particularmente. “Es un día de muchas emociones. Vamos a luchar para volver en cinco años al gobierno”, afirmó. Tanto él como su custodia dejaron caer las lágrimas cuando la pantalla gigante mostró a un joven Tabaré gritando “festejen, uruguayos, festejen”.

Leonardo Carreño

Las lágrimas se derramaron por igual entre los rostros de los jerarcas, militantes y del propio Vázquez. Su hijo Javier tuvo que interrumpir el llanto para pasarle un pañuelo descartable por la mejilla.

Detrás suyo, los protagonistas de los 15 años de gobierno aplaudieron a rabiares los espectáculos artísticos, se emocionaron con las fotos de archivo que aparecían en la pantalla y dejaron que Vázquez fuera amo y señor de la noche.

Ovación para Mujica

En una jornada que puso los focos sobre Vázquez, también hubo una ovación para José Mujica, presidente entre las dos administraciones del homenajeado. Cuando Nin Novoa dijo que Mujica “también fue un gran presidente”, el público le dedicó un cántico que el líder del MPP recibió nodeando con la cabeza gacha.

El predicador

Con su gesto de siempre, Vázquez apoyó sus dos codos sobre el atril presidencial que apareció sobre el escenario y comenzó su despedida como presidente. Lo primero que hizo fue saludar a Mujica, Astori y Mariano Arana y luego golpeó varias veces la mesa, como empujando a que salieran las palabras “María Auxiliadora”, su mujer fallecida en 2019.

Leonardo Carreño

“Les voy a pedir que el aplauso más fuerte de la noche sea para todos ustedes”, afirmó el mandatario, que luego expresó que “la murga” ya había dicho “muchas cosas”, pero que elegiría algunas iniciativas de los ministerios para “que queden grabadas” en el público.

Como un año antes en el Antel Arena, Vázquez hizo su última rendición de cuentas. Habló de las obras ejecutadas, del boleto gratuito para los estudiantes, de la “ampliación de mercados” en el concierto internacional, la aparición de restos de desaparecidos –“sucedió porque llegó el gobierno del Frente Amplio”–, la restitución de los Consejos de Salarios en 2005, la creación del Mides y el Sistema de Cuidados, la reducción a la mitad de la mortalidad infantil, la lucha contra el tabaco y las tabacaleras, y las “mejoras” y “modernización” de equipamiento del Ministerio del Interior. “Yo me pregunto: ¿qué hubiera pasado en este país si no se hubiera hecho todo eso y hubiéramos seguido en el trillo del viejo ministerio”, preguntó.

La economía mereció un párrafo aparte. “Yo no sé si da para reír o llorar cuando uno escucha a los oscuros apóstoles que toman dos o tres cosas y les parece que con eso pueden tapar lo que ha hecho el ministerio con Danilo a la cabeza”, dijo Vázquez, y criticó el “relato tan débil” que “apunta contra el déficit fiscal” y la pérdida de puestos de trabajo. “En la escuela Yugoslavia de acá me enseñaron a sumar y restar: si uno creó 300 mil empleos y perdió unos 50 mil, podemos decir que avanzamos en 250 mil puestos de trabajo”, argumentó, además de resaltar que “Uruguay nunca entró en recesión” en los gobiernos frenteamplistas.

No faltaron los conocidos recursos retóricos –como el “¿o miento yo, uruguayos y uruguayas?”– , y el tono predicador de siempre; hasta bromeó con que seguiría usando “frases repetidas” aunque lo “critiquen” por ello.

“Es buen orador, ¿eh?”, soltó sobre el final una mujer desde las gradas.

Leonardo Carreño

Para entonces solo faltaba que Vázquez tomara el micrófono con la mano y, ya fuera del atril, dedicara unas palabras al “legado político” que, a su entender, dejan los 15 años frenteamplistas. Uno, que “hay que repartir la torta además de crecer”. Dos, la “paz social“ y la “recuperación de derechos” para colectivos “postergados”. Tres, la “institucionalidad democrática consolidada” (mencionó al “querido Partido Nacional” y el “querido Partido Colorado”, dos de las colectividades políticas más viejas del mundo).

Luego comenzó a sonar la melodía de Hallelujah (de Leonard Cohen) y Vázquez volvió al atril, esta vez para lanzar su prédica final, con una lectura emocionada del poema “No te rindas”, de Mario Benedetti. “Les ruego de corazón que no se rindan, que no se rindan. No te rindas que la vida es eso, continuar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo”. Después fue llevar sus manos al pecho y dejar que lo acompañaran los referentes de la izquierda.

La era progresista terminó con Vázquez, Mujica, Astori, Topolansky y Nin Novoa, en fila, aplaudiendo y moviéndose al compás del jingle que los llevó por última vez a la victoria.