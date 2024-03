"Fue durísima con algunas adjetivaciones": ministro de Vivienda habló sobre la investigación por entregas irregulares

El ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Raúl Lozano, dijo que la instructora que hizo la investigación administrativa sobre las adjudicaciones directas bajo el mandato de Irene Moreira "fue durísima con algunas adjetivaciones" tanto hacia la exministra como hacia los funcionarios implicados, pero que se trata de "interpretaciones".

Sobre estos últimos, Lozano manifestó tener una diferencia respecto al informe –al que accedió El Observador– porque entiende que no hay que sumariarlos. "No me parece que a un funcionario que tiene muchos años de servicio se le deba ensuciar su legajo con un sumario", dijo este martes en Desayunos Informales (Canal 12).

El ministro argumentó en el sentido de que los funcionarios "pudieron haberse sentido presionados" por parte de la ministra debido a los mails que se mandaban desde su parte para entregar las viviendas a determinadas personas.

De todas formas, Lozano dijo que lo de Moreira "no es una orden" y que los funcionarios "tenían toda la libertad para decir: ‘esto no se corresponde’", pero no lo hicieron.

Tal como habían adelantado radio Universal y El País, la instructora de la investigación Daiana Da Silva y la directora de Jurídica, Marcia Senattore, apuntan en la investigación que tanto las adjudicaciones directas como el mecanismo de "planillas puertas abiertas" fue a todas luces "violatorio del principio de igualdad, buena fe, transparencia, habiéndose actuado con arbitrariedad, no siendo esta la conducta esperada de una buena administración".

La directora de la División Jurídica refirió además a un "grave apartamiento de las normas aplicables", "privilegiando a ciertos ciudadanos por encima de otros en la misma situación", con "abuso y exceso de poder".

El actual ministro dijo que "la instructora fue sí durísima con algunas adjetivaciones que puso allí". "Son en realidad interpretaciones", añadió.

También dijo que consultó a las investigadoras, y a "otros abogados", sobre si correspondía pasarlo a la Justicia o no.

"Cuando se menciona allí el abuso de poder, yo justamente a ella y a la otra profesional, las consulté si eso implicaba que estaban diciendo que había algún tipo de delito. Ambas me manifestaron lo contrario: de que no es lo mismo, en el derecho de poder, que el abuso de funciones", sostuvo Lozano.

"En el derecho administrativo existen actos administrativos que son discrecionales y otros que son reglados. Hay trabajos de importantes juristas, como Enrique Sayagués Laso, acorde de lo que debe ser un acto administrativo discrecional que para nada conduce a lo que podría ser tomado como un vicio o una perversión. El propio jurista lo que dice ahí es que un acto administrativo discrecional es siempre necesario debido a que no se puede por la casuística, las muy diferentes situaciones que se dan, no se puede prever absolutamente todos los casos", señaló.

Aún así, opinó que la exministra tomó "la responsabilidad" de lo sucedido. "La renuncia es, si se quiere, la sanción desde el punto de vista de actos administrativos más severa que hay en la administración pública", dijo Lozano.

Moreira renunció a pedido del presidente Luis Lacalle Pou, pese a que el líder de Cabildo Abierto y esposo de la por entonces ministra, Guido Manini Ríos, pidió al mandatario que reviera su decisión.

En cualquier caso, Lozano dijo que no puede hacerse cargo de decisiones que tomó Moreira. "Las medidas que a mí se pueden decir son las que adopté yo, que es la resolución que yo firmé", indicó.

También aseguró que "nadie le hizo ningún tipo de presión" a la instructora de la investigación.

"Me consta que no hubo ningún tipo de presión y ella misma me lo manifestó cuando yo le pregunté una vez que la terminó", dijo el ministro.