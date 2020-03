Fuerte suba del dólar que se vende a $ 40,55 en la pizarra del BROU

Tras apreciarse más de un 4% durante el mes de febrero, el dólar mantuvo su tendencia alcista este martes con una suba de 36 centésimos. Esto representó una depreciación del peso uruguayo de 0,94% con respecto a la divisa estadounidense que cerró a $ 39,558 en el interbancario promedio.

La última operación registrada se pactó en $ 39,70, 1,02% por encima del cierre de este lunes. En la pizarra del Banco República la compra de la principal divisa cerró a $ 38,85 y la venta a $ 40,55, presentando un avance de 35 centésimos para la compra y de 45 centésimos para la venta. En los cambios privados se llegó a ofrecer a $ 40,45 a la venta, lo que representó una suba de entre 15 y 25 centésimos con respecto al lunes.

La operativa fue de US$ 31 millones en la jornada y el Banco Central del Uruguay (BCU) tuvo una mínima operación testimonial con una venta por US$ 200 mil de dólar a futuro. En la jornada de este lunes la institución tampoco intervino en el mercado, cuando el pasado viernes hizo una venta por US$ 18 millones.

La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) anunció por sorpresa este martes una baja de 50 puntos básicos de las tasas de interés, como respuesta a lo que ocurre a nivel global con el coronavirus.

El banco central de la principal economía del mundo informó que las tasas se ubicarán en un rango objetivo de un 1% a 1,25%.

La medida se tomó días antes de la reunión programada para el 17 y 18 de marzo, demostrando la urgencia en el actuar de la Fed para evitar una posible recesión de la economía global.

Por su parte, en Brasil el dólar también mantuvo su tendencia a la subo y se apreció 0,61 % con un real que alcanzó las 4,51 unidades. La bolsa de San Pablo (Ibovespa) siguió su recuperación este martes y ganó 1,6% respecto al lunes. Ante los estímulos de los bancos centrales del mundo llevando las tasas a la baja como respuesta al coronavirus, el mercado bursátil respondió de forma optimista.

En Argentina el dólar solidario volvió a saltar y rozó los 84 pesos argentinos. Tuvo una suba de cinco centavos al elevar el Banco Central (BCRA) a 62,31 pesos argentinos su ficha por US$ 50 millones en el MULC. En ese precio quedó el tipo de cambio mayorista, por lo que la cotización terminó también con un avance de cinco centavos. El dólar minorista operó sin cambios, en los 64 pesos argentinos en las pantallas del Banco Nación (BNA), pero el valor promedio del billete se incrementó de 64,39 a 64,59 pesos argentinos, lo que representó un precio final para el dólar ahorro, dólar turista o solidario se ubicó en 83,97 pesos argentinos.

El dólar blue se vendió durante toda la jornada a 77,75 pesos argentinos, sin variación con respecto al lunes.