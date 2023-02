Fuertes reclamos de la sociedad cubana para que se reconozca el delito de feminicidio en la isla

Especialistas, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanía de Cuba aumentan sus reclamos por el reconocimiento del feminicidio y mayor protección contra la violencia de género, en medio de la consternación por el asesinato de Leydi Bacallao, de 17 años, a manos de su expareja, el pasado 4 de febrero.

En la localidad Camalote, de la provincia de Camagüey, “un individuo de 50 años de edad, de pésima conducta social y con múltiples antecedentes penales, ultimó con el empleo de armas blancas a su expareja de 17 años de edad, quien buscaba resguardo en la subestación de la Policía Nacional Revolucionaria de la comunidad”, explica una nota del Ministerio del Interior.

También refiere que, “como resultado de la respuesta de las fuerzas del orden interior, el autor del suceso resultó lesionado en la región lumbar. Fuerzas del sistema de Investigación Criminal de la provincia continúan la investigación para su total esclarecimiento”.

Respecto al hecho, la periodista Dixie Edith Trinquete comentó: “Aún sin todos los datos disponibles, saltan a la vista los protocolos que no se cumplen y los otros que aún no existen: la urgencia de una ruta de protección a víctimas que funcione y la urgencia también de otras cosas pospuestas como un buen programa de educación integral en género y sexualidad”.

A juicio de la experta en temas de género y comunicación, también “falta empatía para contar los hechos sin revictimizar, aun cuando la única información de primera mano disponible, lamentablemente, sea una nota oficial fría y escueta”.

En un foro digital, Obdulia Caballero comentó que “muchos hechos así pasan a diario y no se publican, ni se toman medidas rigurosas; las mujeres en nuestro país aún no ganamos este escalón, a veces me pregunto si lo sabemos o no lo queremos saber, ¿por qué estas estadísticas no se publican?”.

Por su parte, una persona identificada como Tony 60 opinó: “La violencia sigue ganando espacios y no se percibe una respuesta contundente de las autoridades”.

Numerosas publicaciones en plataformas digitales insisten en la necesidad de tipificar el feminicidio como delito y la urgencia de informar con responsabilidad desde los medios de comunicación cubanos acerca de hechos de violencia por razones de género.

Tales temas generan constantes debates en redes sociales desde inicios de año, luego de que el periódico Venceremos, de la provincia oriental de Guantánamo, reportara la muerte de la doctora Damaris Rodríguez, el pasado 5 de enero, por un disparo de su expareja, un policía de tránsito.

Con más de 30 años dedicados a la investigación y al activismo por la no violencia de género, al valorar el femicidio ocurrido en Camagüey, el historiador Julio César González Pagés consideró en su perfil de Facebook que tal fenómeno “no es sólo un tema de políticos y policías, es de toda la sociedad que no puede mirar para otro lado mientras maltratadores y asesinos son nuestros familiares, vecinos y personas que conocemos”.

Por su parte, la cineasta y reconocida feminista Marilyn Solaya valoró: “Estos lamentables sucesos revelan la necesidad de que se apruebe e implemente una Ley Integral Contra la Violencia de Género y se cree la infraestructura para que mujeres, familias y la sociedad en su conjunto puedan contar con los recursos para enfrentar la creciente violencia machista que se evidencia en el contexto actual”.

En su declaración, motivada por “los recientes eventos, donde se vieron violentadas, incluso con la muerte, las vidas de cubanas”, el Proyecto Palomas, Casa Productora de Audiovisuales para el Activismo Social, llamó a “proponer alternativas de políticas públicas eficaces y con una concreción que contribuya a desterrar todas las manifestaciones de violencia en los ámbitos cotidianos”.

En tal sentido, el texto afirma que existen “las plataformas ideales en el Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres –que es un Decreto Presidencial–, en la Estrategia Integral de Prevención y Atención a la Violencia de Género y en el Escenario Familiar y en el Nuevo Código de las Familias que son, como toda misión, algo en construcción permanente”.

Asimismo, destaca la urgencia de realizar “acciones puntuales que visibilicen, juzguen y eliminen las desigualdades y vulneraciones que aún persisten y que incluso se normalizan en el entramado social de nuestro país”.

Organizaciones independientes como Alas Tensas –Revista Feminista Cubana–, YoSíTeCreo en Cuba y la Red Femenina de Cuba, sitúan entre 34 y 36 los feminicidios ocurridos en el país el pasado año. Esas mismas fuentes afirman que hasta el sábado 4 de febrero de 2023 se registraron cuatro, incluido el de la adolescente de Camagüey.

Sectores del feminismo cubano lamentan la carencia de un registro oficial de estos hechos. Al respecto, la cineasta Solaya considera que la “visibilidad de los registros y estadísticas son el primer ejercicio de reparación que todos podemos ofrecer a las víctimas de violencia de género y a sus familiares”.

Un post de la revista Mujeres, perteneciente a la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), asegura que el asesino de Leydi Bacallao “recibirá todo el peso de la ley, tal como establece el Código Penal, en su Artículo 345”.

Ese artículo “establece severas sanciones a quien mate a un ascendiente, o descendiente o a la persona con la que mantiene una relación conyugal o de pareja de hecho afectiva”. Añade que el apartado 2 “precisa expresamente que incurre en iguales sanciones quien dé muerte a una mujer como consecuencia de la violencia de género”.

Un tuit de Teresa Amarelle, máxima representante de la FMC, expone: “No habrá impunidad. Debemos profundizar acciones contenidas en la Estrategia (Integral de Prevención y Atención a la Violencia de Género y en el Escenario Familiar), para evitar estos hechos”.

En respuesta, el vicepresidente cubano Roberto Morales escribe: “Que caiga sobre él, el peso más fuerte de la Ley”.

