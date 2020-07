García: "No hay razón para restringir acceso al Hospital Militar"

El ministro de Defensa, Javier García, comenzó a hablar con los medios presentes en el acto en el Obelisco por la Jura de la Constitución poco después de las 9.30 de la mañana. En ese momento debería haber estado en el Hospital Militar junto al presidente conmemorando el aniversario de la institución, pero el acto se suspendió al detectarse anoche allí un caso positivo de covid-19.

El ministro informó que se trata de un trabajador de higiene ambiental del hospital, y que el protocolo que se activó llevó a que hubiera nueve personas en cuarentena -los contactos directos del caso confirmado- que serán hisopadas en las próximas horas.

"Nos pareció prudente postergar este aniversario. Iremos con el presidente en otra oportunidad", señaló García, quien destacó la rapidez de actuación de las autoridades sanitarias.

Agregó que no existe razón para para restringir el acceso al hospital militar, y no hay necesidad de hisopados generalizados, ya que está claro el caso positivo. El ministro recordó que el hospital fue pionero en el ámbito de la salud en implementar medidas como el lavado de manos en la puerta.

Según García, los actuales brotes sirven para darse cuenta de "que la orilla está lejos todavía": "todos los uruguayos tenemos que estar con la guardia alta, con la humildad y el respeto necesario hacia la patología. Mejor vamos a atravesar el problema si seguimos con la guardia alta y no pensando que está todo superado".

Refuerzo de fronteras y el avión presidencial

El ministro apuntó que desde hace 48 horas se está ejecutando un decreto "con una medida importante" que extendió a todas las personas que ingresen al país - tanto uruguayos como extranjeros- el hisopado obligatorio, y para toda vía de ingreso. Según García, se ha realizado un trabajo intenso -en particular en la frontera seca, pero hay que reforzarlo.

En cuanto a la fallida subasta internacional del avión presidencial, el jerarca apuntó que se dieron todas las posibilidades para interesados de cualquier parte del mundo, y se ofreció a la tercera parte del valor en que se compró pero no hubo nadie que subastara. De todas maneras, consignó, se volverá a realizar una subasta internacional.

Para García, ha quedado "patente" que la aeronave no cumplía su función, y además subrayó lo caro que resulta el mantenimiento para la Fuerza Aérea.

"Se ha invertido en dos años US$ 1,600.000 en mantenimiento. Lo que necesitamos son aviones para trasladar gente -como la operativa Todos en casa-, para el transporte de situaciones logísticas. No necesitamos un jet privado para el presidente de la República ni las autoridades. Lo que se necesita es que la Fuerza Aérea tenga capacidad para ejercer la soberanía, controlar el espacio aèreo, aplicar la ley de derribo que acaba de ser votada. La prioridad no es tener aviones de lujo para el presidente", comentó.

Ante posibilidad de venderlo en partes, el ministro señaló que se incurriría en gastos de horas / hombre para el desmantelamiento.