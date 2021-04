García Pintos renunció al Plan Juntos por diferencias con el coordinador

El exdiputado del Partido Colorado e integrante de Cabildo Abierto, Daniel García Pintos, renunció al cargo de subcoordinador general del Plan de Integración Socio Habitacional Juntos, por diferencias con el coordinador, el militar retirado Rody Macías.

En su carta de renuncia dirigida a la ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Irene Moreira, García Pintos explicó que el motivo de su renuncia a menos de un año de asumir el cargo en mayo de 2020 se debe a "insalvables diferencias" en la conducción que realiza Macías, consignó La Diaria.

La ministra Moreira dijo sin embargo que fue ella quien le pidió la renuncia a García Pintos porque la situación "no daba para más" y que no tiene "confirmación" de que las acusaciones que realizó a la gestión de Macías sean reales, dijo a Desayunos Informales.

El exidirigente colorado detalló tres situaciones en la carta de renuncia. Mencionó que hubo “gruesos errores de enfoque al negociar con el sindicato de la construcción, consecuencia de un atraso breve en el pago de una quincena, agosto 2020, no atribuible a la empresa”. Según García Pintos, Macías tomó decisiones contrarias al asesoramiento que recibió, lo que implicó “un perjuicio económico importante en muchos miles de dólares, equivalente a aproximadamente el valor de 10 a 12 soluciones de mejoramiento de vivienda de familias muy humildes”.

También señaló como motivo de su renuncia que hubo “muy pocas soluciones para uruguayos de uniforme policial y militar que viven en viviendas muy precarias en barrios muy complejos”.

Además, resalta el "destrato" hacia parte del personal, "algunas de ellas mujeres" a quienes, según relata, en ocasiones vio llorar. Aclara que no siempre fue testigo de esos hechos, pero recibió en su oficina a las mujeres que le comentaron el "mal momento que sufrieron". "Hice lo correcto cuando en más de una ocasión le reclamé que no les faltara el respeto a nuestras compañeras de trabajo. No es de buen varón irrespetar mujeres, aprovechando el desempeño de un cargo; por el contrario, es cobardía”, finalizó.

En diálogo con La Diaria, García Pintos dijo que esas diferencias que mencionó en la carta son "posiblemente el 20%" de las que tuvo realmente.

“Hice muchas cosas en 11 meses. Ayudé a mucha gente, estuve muy cerca de la gente más necesitada. Aporté viviendas a gente que nunca había sido tenida en cuenta, por ejemplo, familias de policías que vivían en cantegriles. Yo a la gente no le preguntaba quién era, de dónde venía ni qué votaba. La gente se aproximaba a mí y yo hacía lo que tenía que hacer como subcoordinador general, fueran policías, panaderos o carpinteros, no importaba”, señaló.

García Pintos integró la Juventud Uruguaya de Pie en la década del 1970, fue militante y diputado del Partido Colorado en cuatro legislaturas, hasta que en julio de 2019 se unió a Cabildo Abierto, bajo el liderazgo Guido Manini Ríos.