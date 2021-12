Geely Uruguay lanzó su nueva SUV de última tecnología

Dentro de la nueva Generación 4.0 de la marca, nace un modelo que llega por primera vez a nuestro mercado con fundadas expectativas de éxito. Destaca sobremanera el motor turbo de 1.5 litros y 174 HP asociado a una caja automática de doble embrague y 7 velocidades.

Precedida de muy buenos elogios, Uruguay no quedó ajeno al reciente lanzamiento de la Geely Coolray en algunos países de la región. Se trata de un SUV con fuerte aire deportivo surgida del avance tecnológico de la marca en lo que ella misma define como Generación 4.0 para sus vehículos globales.

Llega por primera vez a nuestro país para marcar un hito en la marca: primer vehículo con motorización turbo que Geely –a través del Grupo Fiancar- comercializa en nuestro mercado.

Con la Coolray, la marca estableció un nuevo estándar en configuración y tecnología para las SUV globales, cargada de detalles modernos, inteligentes y deportivos.

En un segmento de dura competencia como lo es el de los SUV, Geely Coolray se presenta con atributos propios y a la vez distintivos; lista para enfrentar a rivales de mucha tradición en nuestro mercado.

Diseño exterior, incomparable motorización, gran paquete tecnológico y cuidado interior sobresalen como esos atributos capaces de hacer la diferencia.

Geely Coolray por dentro

Diseño exterior

La primera SUV de Geely creada bajo la estética del poder joven por un equipo global bajo la perspectiva "Aceleración a través del tiempo" combina con las personalidades jóvenes, modernas y seguras.

El exterior frontal de la Coolray adopta un nuevo concepto de diseño con el "Expanding Cosmos", que se destaca en la parrilla, creando la imagen de una vasta extensión de estrellas con faros radiantes que brillan como estrellas deslumbrantes. Eso crea un efecto único en sinergia con sus faros.

Es indudable a simple vista el diseño deportivo pero bajo una propuesta elegante. La conjunción de ambos conceptos bien equilibrados propone modernidad.

Su carrocería es bitono, y posee un alerón trasero que mejora sustancialmente la carga aerodinámica del vehículo y además, agiliza el flujo de aire para generar –especialmente en ruta- mejores valores de consumo.

Posee techo panorámico con apertura que resalta la elegancia de este vehículo sumado a sus llantas deportivas de rodado 18.

Enorme diferencial: motor 1.5 turbo de 174 HP

Coolray es el primer vehículo con motorización turbo de Geely que llega a Uruguay. Sin dudas dos de sus puntos más destacables son su potencia y su rendimiento. Se trata de un motor turbo de 1.5 litros y 174 caballos de fuerza, asociados además a una caja de velocidades de transmisión automática de doble embrague y siete velocidades.

Si bien en todo el auto se nota el aporte de los ingenieros de Volvo (marca sueca del grupo Geely), en el conjunto motor y caja de velocidades el Coolray es cosa seria.

No se baja del pedestal Geely Auto sigue siendo la marca de automóviles china más vendida por cuarto año consecutivo con ventas superiores a 1,32 millones de unidades.

Es que posee un torque a baja revoluciones que está fantásticamente aprovechado en la relación de las siete velocidades. ¿Qué quiere decir esto? Que a muy baja velocidad, el conductor dispone de esos formidables 174 HP provenientes de un motor sobrealimentado (turbo).

Es impactante el poder, elasticidad y muy bajos niveles de consumo que el motor del Coolray entrega, sin competidores a la vista en este rubro.

Eleva el nivel de tecnología

En Uruguay se comercializa en dos versiones que incluyen las últimas tecnologías en términos de seguridad y confort. La versión base ya viene equipada con dirección asistida electrónicamente, 4 Airbags, sistema electrónico de seguridad ABS y EBD, control de tracción y estabilidad, control de ascenso y descenso en pendiente, frenos de disco en las 4 ruedas, anclajes ISOFIX para niños, sensores de estacionamiento con cámara trasera y monitoreo inteligente de presión de neumáticos. Mientras que la versión tope de gama agrega, Carrocería bicolor, aleron trasero deportivo, espejos plegables eléctricamente, faros delanteros LED, volante multifunción con levas, asistente de estacionamiento automático, airbags de cortina (6 Airbags) y cámara panorámica de 360°, entre otros

Puertas adentro

Lo primero que sobresale es la calidad de los materiales; la fina terminación y la amplitud de la cabina y de su maletero.

Hay otro detalle que merece destacarse y es esa sensación agradable que genera el uso de materiales blandos en todo lo que compone el interior del Coolray.

El interior espacioso y con techo vidriado

Es muy sensible al tacto gracias a la utilización del cuero.

También el interior conjuga con eficiente equilibrio esa imagen exterior de lo deportivo y lo elegante.

La sensación de confort predomina en todo momento e involucra a todos los pasajeros, como por ejemplo, aire acondicionado con salida en plazas traseras.

Más tecnología y entretenimiento

La versión más equipada además incluye asiento del conductor eléctrico de 6 posiciones, levas de cambios al volante y grabadora de manejo integrada a la cámara de estacionamiento panorámica de 360°. El sistema de entretenimiento en ambas versiones cuenta con una pantalla táctil de alta definición de 10”, con USB y Bluetooth.

Dos versiones: precios y garantía

La versión GC tiene un precio de US$ 31.990 iva inc. Mientras que la versión GF, tiene un precio de USD 33.990 también iva inc.

Se encuentra disponible en los locales de Grupo Fiancar, en Centro y Puente de las Américas, con la posibilidad de realizar un Test Drive y comprobar la calidad y excelentes prestaciones del vehículo. Se espera la primera partida para fines de diciembre que permitirá que el vehículo esté disponible en todos los concesionarios Geely del país. La garantía es de 4 años o 100.000 kilómetros.

Coolray y la Generación 4.0 de Geely



Geely Coolray es un nuevo modelo de la Generación 4.0 de la marca. Un paso adelante en tecnología, diseño y confort para los vehículos globales de Geely. En la creación de Coolray han participado ingenieros con larga trayectoria y experiencia en Volvo Cars, como Peter Horbury o Guy Burgoyne. Esa impronta ya está impregnada en los vehículos Geely, los cuales ya comparten en muchos casos la plataforma de los productos Volvo.