Gerenta de Gente y Gestión de FNC: "Nos etiquetan de locas, exageradas y dramáticas pero lo loco, exagerado y dramático son las cifras de desigualdad"

La nueva gerenta de Gente y Gestión de Fábrica Nacional de Cervezas (FNC), Sharon González, señala que las organizaciones tienen mucho para aportar en la igualdad entre hombre y mujeres -asegura que lo "loco, exagerado y dramático son las cifras de desigualdad"-, y por eso desde su nuevo rol se propone establecer políticas como la equidad, la igualdad salarial, evitar el acoso y la discriminación, y lo que son políticas de cuidado primario y secundario, además de formar a los equipos en estas temáticas en lo que ya vienen avanzando desde la compañía.

González participó del ciclo 5 preguntas a 5 mujeres de El Observador para este mes de la mujer y dio su visión sobre los desafíos que aún enfrentan las mujeres y las conquistas ya alcanzadas. Mirá el video:

1. ¿Cuáles crees que son las principales expresiones de desigualad que viven las mujeres en la actualidad?

Llevándolo al contexto laboral, a Uruguay, las mujeres convivimos con un montón de prejuicios, nos etiquetan de locas, de exageradas, de dramáticas, pero cuando uno ve las cifras uno dice 'esto es lo loco, exagerado y dramático´: cifras como que las que tenemos hoy de una brecha laboral del 18% entre hombres y mujeres, o que solamente uno de cada diez puestos gerenciales son ocupados por mujeres, o que las mujeres tenemos 26% menos de posibilidades de trabajar, y otra cifra que es bastante dramática: 42% de las mujeres que decide tener hijos y después vuelve a su lugar de trabajo ganan menos que sus pares que no tienen hijos.

2. ¿Cómo se puede contribuir al cambio desde las personas y las organizaciones?

Primero, tenemos que revisar y establecer políticas como la equidad de género, la igualdad salarial, no al acoso y discriminación, y lo que son políticas de cuidado primario y secundario. Después hay una parte de formación de nuestros equipos, que tienen que estar formados en la temática además de asegurarnos de tener equipos igualitarios en lo que es la representatividad en todos los niveles jerárquicos. Obviamente desde FNC no creemos que las sabemos todas, tenemos mucho para aprender pero trabajamos con Brava con ONU Mujeres para promocionar un modelo de liderazgo inclusivo. Además hoy es difícil para las mujeres no ver a otras mujeres en posiciones de liderazgo entonces es importante desde los equipos contribuir con eso. Desde FNC venimos trabajando el "pilar de autenticidad" que se centraliza en tres grandes focos: orgullo de ser quienes somos, respeto, sin respeto no podríamos estar hablando de nada y nada tendría sentido y por último sin etiquetas, decimos que etiquetas tienen nuestros productos, no las personas.

"Que haya hombres que se involucren proactivamente (en la lucha por la igualdad) ya es una conquista"

3. ¿Qué desafíos siguen enfrentando las mujeres que aspiran a posiciones de liderazgo?

Los desafíos más importantes están en la parte de prejuicios que alimentan esta brecha salarial, discriminación de género y la falta de representatividad en cargos de mujeres para aspirar a esos puestos de liderazgo.

4.¿Cuáles fueron los desafíos que más se presentaron en tu carrera?

Soy ingeniera civil de profesión pero ejercí muy poquito. Es una carrera que desafortunadamente para una joven profesional es difícil aspirar a llegar a una posición de liderazgo, sobre todo que la construcción es una de las actividades con menos representatividad femenina pero surgió la posibilidad en FNC y tuve la oportunidad de desarrollarme en el área de marketing. Tenía referentes como Gabriela Cibils en las que podía reflejarme y que a lo largo del tiempo me ayudó a sortear todos los desafíos dentro de la carrera en FNC. Hoy en día me toca asumir la posición de gerencia de RRHH, también es un desafío. Me gusta decir que es una tercera carrera. Ojalá esto sirva para que las otras mujeres dentro de la compañía puedan tener otra referente en el ámbito del liderazgo.

5. ¿Cuáles destacarías como las principales conquistas del movimiento de las mujeres en los últimos años?

El hecho de que estemos hablando de este tema ya es una conquista, y que haya hombres que se involucren proactivamente también es una conquista. Desde FNC nos gusta decir que esto es colaborativo que lo construimos en conjunto y para que se construya en conjunto hay que tener charlas difíciles, para poder hablar de lo que realmente es importante.