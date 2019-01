Germán Cortizas: "Estaría bueno no mantener más esta transición"

A falta de tres décimas de segundo, Aguada le ganó el viernes 79-77 a Goes con un doble de Andrew Feeley y el entrenador Germán Cortizas mantuvo su invicto al frente del club con cuatro partidos ganados.

Cortizas, de apenas 31 años, sustituyó a Fernando “El Hechicero” Cabrera y desde entonces el aguatero derrotó a Verdirrojo, Sayago, Nacional y Goes.

“Por un lado estoy con una alegría inmensa porque lo más importante era la victoria y también por la manera que se dio, que es la que más le gusta al hincha. Por otro lado creo que no se jugó de buena manera y en el cierre del partido lo tuvimos que cerrar mejor. Cometimos errores que nos pudieron costar el partido y tenemos que aprender de eso”, contó Cortizas a Referí.

“Me imaginaba un partido muy parejo, capaz que mejor jugado, pero las estrategias defensivas no lo hicieron tan vistoso. No me basé en el partido de la primera ronda porque ellos cambiaron dos de sus tres extranjeros aunque lo vi en su momento y habían jugado mucho el picanrol de Fernando Martínez para Jarred Shaw. El partido lo planificamos en base a las últimas actuaciones de Goes”, dijo el entrenador.

Cortizas se formó como jugador en Aguada y antes de terminar su carrera –jugando por Bohemios– empezó su carrera como entrenador y preparador físico.

“Empecé en Aguada haciendo suplencias en formativas, en Larrañaga fui asistente de Gonzalo Fernández, en Welcome estuve dos años en formativas como preparador físico e hice alguna suplencia en el plantel principal como profe. A Aguada volví para trabajar en las categorías chicas y luego pasé con las más grandes de formativas. Este es mi cuarto año como coordinador de juveniles”, recordó.

En eso estaba cuando recibió el llamado de los mayores donde justo venía fogueado de dirigir a Reducto en la DTA (división tercera de ascenso), el equipo que estuvo más cerca de ganarle al campeón invicto Peñarol y que perdió en tres finales con Danubio el segundo ascenso a El Metro.

“Me dejó muchísimo esa experiencia, fue sumamente positivo, sobre todo en materia de manejo de grupos, muchos no creían que podíamos llega a dónde llegamos”, explicó.

Consultado sobre si se siente preparado para seguir como entrenador del equipo hasta el final de la temporada dijo: “Yo tengo total confianza en el cuerpo técnico y en el trabajo que hacemos. Es difícil saber si estoy preparado o no se porque hay entrenadores de mucho nivel con más experiencia que yo. En lo personal me preparo constantemente y siento que tengo preparación y al mismo tiempo que me faltan un montón de cosas”.

Cortizas empezó trabajando con Santiago Mendaña como preparador físico y el lunes pasado se les sumó Gonzalo Souto, con pasado en el club y PF de Nacional con Alexander Medina en Nacional en 2018. Mendaña cerrará su vínculo con el club a fines de febrero. Joel Posse, encargado de tecnología y scout de video del Hechicero Cabrera les dio una mano con la edición de video en los primeros partidos pero como forma parte del equipo técnico de Cabrera esa tarea quedó en manos del Negro Cabral.

“Esto no era algo que imaginaba. Fue raro al principio porque tenía una buena relación con el Hechicero. Había situaciones de emergencia con partidos encima e importantes para la tabla lo que no me permitió proyectarme o mirar lo que estaba pasando; había que ponerse a trabajar. Antes del clásico teníamos más tiempo pero había que planificar un partido tan importante. Ahora no queremos aflojar, pero estamos en una situación para analizar y resolver cosas. Para los jugadores estar sin saber su futuro o con quién van a estar es complicado, pero eso lo tienen que resolver los dirigentes que me consta que están trabajando pero estaría bueno no mantener más esta transición”, expresó el entrenador.

"Es complicado, no hay que desenfocarse mucho, pero en algún momento hay que pensar a largo plazo, sentarse a dialogar y planificar porque no se puede estar todo el tiempo sobre la marcha, no podemos ni festejar el triunfo con Goes ni pensar quien va seguir dirigiendo porque ya hay que pensar en el partido del lunes (hora 20.30, Welcome). Se precisan ganar dos partidos para entrar entre los seis a la liguila", afirmó Cortizas.

“El plantel está muy bien, muy comprometido con el club, muy dispuesto al trabajo, conmigo se han portado espectacular. En ningún momento me han puesto en alguna situación incómoda, porque a veces pensamos distinto ante diferentes situaciones, pero en vez de confrontar escuchan y tratan de hacer lo que se les dice”, agregó.

Sobre la pobre actuación de Dwayne Davis en el clásico dijo: "Desde que estoy al frente del equipo la verdad es que ha mostrado como todo el plantel gran disposición. Es un jugador de categoría, le gusta jugar por cosas importantes, tiene clase, juego y gol. El viernes no se sintió tan cómodo, espero que haya sido una mala noche que todo jugador tiene derecho a tener, trataremos que no se repita porque precisamos al otro Davis, el que se pone el cuadro al hombro. Por un lado puede preocupar, pero por otro lado quiere decir que el equipo no es dependiente de una figura", analizó el entrenador.

"Aguada tiene mucho gol entre titulares y los del banco. El hincapié está en ir mejorando defensivamente porque adelante tenemos juego de picanrol, tenemos tiradores, internos de buena mano, ataque rápido. El otro día ganamos con el score más bajo, los dos primeros fueron de 100 puntos y el otro de 96. Se jugó más friccionado y por eso digo que nos falta mejorar la defensa", analizó.

"Tuve a muchos entrenadores que me marcaron: el Pato (Juan Carlos) Werstein, (César) Somma, (Álvaro) Tito, pero si tengo que nombrar a uno me gusta mucho el primero que tuve, Alberto Espasandín porque me enseñó muchas cosas del profesionalismo. También (Esteban) Yaquinta por su buen manejo de grupo. Soy muy agradecido a Gonzalo Fernández porque como asistente me guió y me ayudó a crecer", expresó Cortizas que está casado con la jugadora de handball Paula Basaistegui (multicampeona federal con Layva y medalla de bronce en los Juegos Odesur de Medellín 2010 con Uruguay) con quien tiene dos hijos.

En 2008, Cortizas recuerda una serie clásica ante Goes por el Metropolitano. “En el tercer partido hice un triple cerca del final y es un recuerdo imborrable”. El tercer partido de aquella serie terminó en una batalla campal que le costó a Goes una desafiliación. "Recuerdo haber salido a festejar ante nuestra gente y cuando nos dimos vuelta ya se había armado la batahola. Fue espantoso. Me metí a separar y no me llevé ningún golpe. Por suerte estos clásicos han sido una fiesta, no tendríamos que decir 'qué bueno, no pasó nada' porque es como debería ser siempre", comentó.

