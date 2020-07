Gmail tendrá logos verificados para saber quién te está mandando mails

Ante el aumento del trabajo a distancia, Google realizará nuevas actualizaciones tanto de Gmail como de Meet y Chat para mejorar la seguridad, según informó la empresa en su blog

Pixabay

Gmail

Aunque este servicio ya cuenta con varias defensas, la empresa reconoció que el correo electrónico funciona en un entorno "grande, complejo e interconectado". Es por eso que trabajan no solo en la seguridad de Gmail sino también en mantener seguro “todo el ecosistema”.

Con el objetivo de cuidar el ecosistema del que se forma parte, la compañía ha permitido que su tecnología sea accesible para otros, como es el caso de Navegación Segura y TensorFlow Extended; así como también han colaborado en la creación de varios estándares de protección del correo electrónico.

Ahora, Google apunta a evitar acciones maliciosas creando una nueva funcionalidad en Gmail que permitirá a las marcas y empresas aparecer como verificadas.

Indicadores de marca para identificación de mensajes (BIMI) es un proyecto piloto con el que las organizaciones, que autentican sus correos utilizando el protocolo DMARC, podrán validar la propiedad de sus logotipos corporativos y transmitirlos de forma segura a Google.

Cuando los correos electrónicos autenticados pasen las comprobaciones contra el abuso, Gmail mostrará el logo de marca en las ranuras de avatar, ubicadas en la parte superior izquierda, de la interfaz del usuario.

Google Cloud

El piloto BIMI será implementado en las próximas semanas, según indicaciones de la empresa, con un número limitado de remitentes y con Entrus Datacard y DigiCert como autoridades de certificación.

Se espera que BIMI esté disponible de manera generalizada en los próximos meses para las organizaciones que deseen adoptar este estándar.

Meet

El servicio de videotelefonía Google Meet tendrá nuevos controles de seguridad que asegurarán la participación en reuniones de video únicamente para aquellos participantes previstos.

Los anfitriones de la reunión tendrán un mayor control sobre quien puede unirse a la charla:

Una vez que se expulsa a un asistente, no podrán volver a unirse a la misma reunión “tocando”, a no ser que el anfitrión los vuelva a invitar. Además, si un usuario ha solicitado unirse al grupo varias veces y su ingreso ha sido denegado en todo momento, se bloqueará automáticamente al usuario para que no envíe más solicitudes.

Por otra parte, los anfitriones podrán hacer uso de bloqueos de seguridad avanzados con los que protegerán las reuniones realizando unos pocos clics y podrán decidir qué formas de unión requieren que los usuarios obtengan una aprobación explícita para integrar la videollamada.

Google Cloud

Los nuevos métodos de seguridad bloquearán los intentos de usuarios anónimos –quienes no han iniciado sesión en Google- de unirse a una reunión, y el anfitrión deberá ser el primero en unirse.

Estas opciones estarán disponibles inicialmente para consumidores y cuentas de G Suite for Education.

Chat

Para el chat se ampliarán las protecciones contra phishing. Si al usuario se le envía un enlace a través de esta plataforma, se verificará con los datos en tiempo real de Navegación segura y se marcará si se descubre que es malicioso.

En unas pocas semanas se podrá informar y bloquear salas de chat si el usuario sospecha de actividad malicioso.