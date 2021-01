Gobierno apoyará a 19 proyectos industriales por $ 24,5 millones

El Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), a través de la edición 2020 del Fondo Industrial, apoyará a 19 proyectos de todo el país, según informó la Presidencia. Las inversiones en esos proyectos, cofinanciados por los empresarios, representan más de US$ 1.850.000 y pertenecen a diversos sectores del rubro. El titular de la cartera, Omar Paganini, destacó la resiliencia de la industria en un año de crisis global.

Cada proyecto recibirá hasta $ 2,3 millones, lo que totaliza una cofinanciación de $ 24,5 millones en fondos no reembolsables. El total de la inversión comprometido asciende a US$ 1.857.438, de los cuales US$ 573.472 corresponden a los fondos aportados por el MIEM.

En su intervención, Paganini agradeció el compromiso con la industria nacional de las empresas postulantes, y a la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU), integrante del comité directivo del Fondo Industrial. También reconoció a los empresarios que “apostaron por el país, por la producción nacional y el trabajo uruguayo”, en el marco de la emergencia sanitaria.

“En un contexto de crisis mundial determinado por el covid-19, era fundamental realizar la convocatoria este año”, afirmó.

El secretario de Estado subrayó que el sector industrial trabajó para paliar los efectos de la pandemia, y recordó que, de los 185.000 trabajadores beneficiarios del seguro de desempleo este año, 30.000 corresponden a la industria.

El Fondo Industrial del MIEM apoyó a más de 330 empresas desde su creación, indica la página web.