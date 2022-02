Gobierno aún no reglamentó teletrabajo y empresas tienen 5 días para adaptarse a la ley

Seis meses después de su aprobación, el Poder Ejecutivo aún no ha reglamentado la Ley de Teletrabajo. Las empresas que ya trabajan con este régimen tienen hasta el próximo 20 de febrero para ajustarse a las disposiciones de la nueva normativa.

La Ley 19.979 de Promoción y Regulación del Teletrabajo – proyecto presentado originalmente por la senadora del Partido Colorado, Carmen Sanguinetti – fue promulgado el pasado 20 de agosto de 2021 tras su aprobación en el Parlamento.

Según el Monitor Laboral de Advice, en el acumulado del 2021 los llamados con la opción de trabajo remoto fueron 5.997, lo que representó el 17% del total del año. Las actividades que más propuestas de teletrabajo tuvieron fueron tecnología, Recursos Humanos (RRHH) y comunicación-marketing. Los llamados para trabajar de forma remota crecieron 226% en 2021, comparando con 2020, cuando el 9% de los llamados habían ofrecido esta modalidad.

El informe explica que "debido a la situación sanitaria que atraviesa el mundo desde comienzos del 2020, el mercado laboral ha cambiado y se ha adaptado a una nueva realidad. Una de las nuevas características que ya existía, pero se ha afianzado y crecido considerablemente en el último año, es la opción de trabajo a distancia".

La senadora Sanguinetti informó a El Observador que el gobierno se encuentra trabajando en la reglamentación y que ella particularmente está manteniendo reuniones con Tomas Teijeiro, inspector general de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), pero no precisó fechas para que la ley esté reglamentada.

La situación de las empresas

El abogado Leonardo Slinger, de Guyer & Regules, indicó a El Observador que el plazo de seis meses pactado en la Ley de Teletrabajo es para que los empleadores se ajusten a las disposiciones pero no es un plazo límite para que el gobierno reglamente la ley.

“Sería conveniente que estuviera (reglamentada la ley) pero lo que puede hacer una empresa es preparar la adenda y establecer lo pactado sin perjuicio de los ajustes que corresponda realizar una vez que se dicte la reglamentación”, explicó.

El laboralista sostuvo que “la mayoría de las empresas y trabajadores están esperando la reglamentación para preparas las adendas”. Una adenda es un documento añadido después de la firma de un contrato para agregar o modificar sus términos.

Piqsels Teletrabajo

Por su parte, Alberto Baroffio, socio del estudio Ferrere Abogados y asesor de empresas en temas laborales y de seguridad social, dijo a El Observador que es importante diferenciar si las empresas “están teletrabajando debido a la situación de pandemia o si ya hay un cambio efectivo y definitivo hacia el teletrabajo”. Esto responde a que la ley hace referencia a cambios definitivos y no transitorios.

“Si la empresa esta teletrabajando estos meses porque está la pandemia es una cosa. Ahora, si tiene un plan definitivo de teletrabajar ahí si tiene que cumplir con la norma en el plazo de 180 días que vence este 20 de febrero”, explicó.

El socio del estudio Ferrere Abogados indicó que las empresas que aún no tengan definido adoptar la modalidad de teletrabajo definitivamente pueden “recordar a sus empleados cuáles son los términos por los cuales se está teletrabajando durante la pandemia” y transmitir que es una situación transitoria que – según bajen los casos de covid-19 – podría cambiar con nuevas condiciones de trabajo que podrían ser volver a la oficina y nuevos términos de teletrabajo definidos a partir de la pospandemia.

Por su parte, las empresas que sí tengan decidido adoptar el teletrabajo de forma definitiva deben regularlo por escrito. “Es necesario regular los insumos que se le van a dar al trabajador, los horarios y dónde se va a realizar el trabajo. Vale la pena documentar cómo va a ser el cumplimiento del contrato de trabajo para que, además de realizarse dando lugar a la satisfacción de las necesidades del empleado, se de al cumplimiento a las necesidades de la empresa que determinan la contratación”, explicó.

Y agregó: “Lo mismo respecto a regular cómo se va a controlar, cuáles son las horas de trabajo en la semana, bajo qué forma y la manera en que se reportan esas horas”.

Otro de los puntos importantes destacados por Baroffio tiene que ver con el artículo 11 de la ley que refiere a la seguridad e higiene laboral, ya que muchas empresas “no han avanzado en documentar eso en forma definitiva porque les preocupa que las obligaciones que establezca la reglamentación puedan ser muy amplias”.

En esa línea, indicó que sería conveniente que aquellas empresas que necesitan documentar la situación de teletrabajo regulen ese punto. “No para decir cuáles son las condiciones sino para establecer que eventualmente, si las condiciones de reglamentación no son cumplibles por la empresa porque el estándar que establece el Ministerio de Trabajo es inalcanzable, quede sin efecto. Acordar en ese propio documento la reversibilidad de la modalidad”, apuntó.

Para Baroffio, el decreto reglamentario del Poder Ejecutivo debería “incluir una norma” que especifique que en el período de pandemia el plazo de 180 días que tenían las empresas para poder dar cumplimiento a la normativa no se compute. Esto debido a que las empresas “no están en condiciones de tener claro si el cambio a teletrabajo va a ser o no definitivo dado que la situación no es normal”.

“El MTSS debería aclarar que el plazo de 180 días solamente corre para los que tomaron un cambio definitivo y no, por ejemplo, para quienes están haciendo teletrabajo por cuestiones de pandemia. O especificar que ese plazo de 180 días no está corriendo hasta que no salga el decreto o mientras dure la pandemia”, añadió.

Además, agregó que la normativa no establece una consecuencia frente a su incumplimiento por lo que se va a regular “por las normas generales que establecen que el Ministerio de Trabajo puede sancionar a la empresa”.

“No habiendo reglamentado la situación en el plazo de 180 días, es muy poco probable que vaya a sancionar a alguna empresa por no tener eso cumplido”, consideró el experto.