Gobierno cierra filas detrás de Cardoso y apunta contra el fiscal

El oficialismo cerró filas detrás del ministro de Turismo, Germán Cardoso, que recibió el respaldo del presidente Luis Lacalle Pou el jueves por la noche luego de estar involucrado en escuchas telefónicas en el caso de un jefe policial de Maldonado imputado por cinco delitos de corrupción, al que el secretario de Estado llamaba para pedirle actuaciones policiales por temas personales. Además distintos dirigentes de los partidos de la coalición de gobierno apuntaron contra la actuación del fiscal Jorge Vaz por nombrar al jerarca en una audiencia pública cuando entendió que no cometió ilícitos.

Cardoso volvió a defenderse en público este viernes, tras el caso que levantó polémica desde el miércoles. El ministro además salió al cruce del Frente Amplio, que exigió su remoción. “Evidentemente se quiere poner un tema en discusión para distraer la atención. El Frente Amplio tiene que responder sobre los US$ 225 millones por estas obras que despilfarraron en la regasificadora”, dijo Cardoso en una rueda de prensa.

“Claro que hablo con el coordinador de la Jefatura, hablo con el jefe, hablo con el director de la caminera, hablo con el director de Bomberos y voy a seguir hablando todo lo que tenga que hablar, porque si no lo hiciera no estaría haciendo bien mi trabajo. Es mi responsabilidad”, agregó.

Desde el Poder Ejecutivo, el primero en salir a respaldarlo fue el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, que al mediodía de este jueves aseguró que Cardoso “jamás” se va a apartar de la ley. Ese respaldo del Poder Ejecutivo se cerró en la noche del jueves con la llamada del presidente que, luego de escuchar las explicaciones de Cardoso, dio el tema por concluido.

Lacalle y Cardoso tienen un vínculo cercano desde su actuación en la Cámara de Diputados, donde coincidieron diez años entre 2005 y 2015. En una larga charla, el ministro relató con detalle su versión de los hechos y el presidente entendió que esas explicaciones eran suficientes, según informó Telemundo y confirmó El Observador con fuentes cercanas al ministro.

Los focos se posaron sobre Cardoso luego de que el fiscal Vaz informara que llamaba al coordinador de Jefatura de Policía de Maldonado, Fernando Pereira, para pedirle favores vinculados con la actuación policial. Pereira fue imputado por cinco delitos de corrupción. “Entre tantos hechos, que se le imputan al coordinador, hay varios hechos en los cuales el actual ministro de Turismo le solicita determinadas actuaciones que realice, a nivel policial. Solicitudes particulares; y el coordinador las realiza disponiendo móviles”, explicó el fiscal.

En uno de los casos, Cardoso llama a Pereira para conocer si a una conocida, que había chocado en la rambla de Punta del Este, se le había realizado una espirometría.

Presidencia

Lacalle y Cardoso compartieron 10 años en la Cámara de Diputados

Apuntan contra el fiscal

Distintos dirigentes oficialistas cuestionaron al fiscal por mencionar a Cardoso pese a no imputarle ningún delito. “Mencionar al ministro Cardoso en una audiencia judicial pública y en entrevistas posteriores, asegurando luego que sus llamadas no constituyeron delitos, como ha quedado meridianamente claro, es un manoseo innecesario y reprobable. ¿Casualidad?”, escribió en su cuenta de Twitter el senador colorado Tabaré Viera.

En la misma línea se expresó el líder de Cabildo Abierto Guido Manini Ríos que aseguró que con las grabaciones realizadas por Fiscalía y su posterior “difusión pública, se está entrando en un terreno que no es el correcto (…) se están perdiendo ciertas garantías”. Si bien Manini dijo que “parecen temas menores” fue el menos contundente a la hora de respaldar al jerarca. “Yo no apoyo ni dejo de apoyar (al ministro) pero creo que hay que advertir acerca de esas garantías”, afirmó.

Las grabaciones de las conversaciones de Cardoso se realizaron debido a que Pereira, el policía imputado, tenía su teléfono interceptado por orden judicial en el marco de la investigación. Si bien Cardoso fue mencionado por el fiscal durante la audiencia pública, los audios de las charlas entre el jefe policial y el ministro no fueron difundidos.

Otro de los que apuntó contra el fiscal fue el diputado colorado Ope Pasquet. “A un fiscal en lo penal no le corresponde hablar más que de eventuales delitos. Lo que sea cuestionable desde el punto de vista ético o lo que fuere no es competencia del fiscal. No veo por qué lo menciona. No me cierra”, dijo a El Observador.

El ministro de Batllistas

Cardoso no fue la primera opción que manejaron los colorados para representar al partido en el Poder Ejecutivo. La colectividad tenía dos lugares para ocupar en entre los tituales del gabinete y uno era para el exlíder de Ciudadanos Ernesto Talvi. Batllistas, el otro sector colorado, pidió el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP). La idea del grupo liderado por el expresidente Julio María Sanguinetti era proponer a Tabaré Viera en ese lugar, recordaron fuentes partidarias en conversación con El Observador.

Sin embargo, la respuesta de Lacalle Pou fue que el MTOP sería para el Partido Nacional y que la cartera que quedaba para los colorados era el Ministerio de Turismo. Si el lugar era ese, el nombre para ocuparlo era el de Germán Cardoso, oriundo de Maldonado, uno de los principales destinos turísticos del país y uno de los nombres que, en su momento, se había manejado como posible precandidato para 2019.

El dirigente colorado dijo estar tranquilo tras recibir el respaldo público de su partido y de la primera línea del gobierno.