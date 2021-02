Gobierno frenó obra de planta de efluentes de UPM 2 por comenzar sin autorización

El Ministerio de Ambiente intimó este martes a la empresa UPM a suspender las obras de construcción de su planta de tratamiento de efluentes en la segunda fábrica de pasta de celulosa que la compañía finlandesa operará en Durazno, según informó el ministro Adrián Peña en diálogo con Subrayado.

"En una inspección el 28 de enero constatamos el comienzo de las obras en la planta de tratamiento de efluentes, movimientos de tierra y drenajes instalados. Nosotros verbalmente en su momento avisamos que UPM no estaba autorizado; a esta hora no tiene autorización para construir esa planta. Está próximo a tenerla, pero aún no", dijo Peña.

"La empresa nos manifestó que ellos entienden que estas eran tareas preparatorias y que no forman parte de la construcción. Para nosotros, sí", añadió el jerarca.

Por esa razón, el ministerio intimó este martes a que "detengan las obras" e inició el proceso para aplicar una sanción a la empresa por incumplimientos. "Obviamente eso tiene sus procesos, la empresa puede recurrir, pero la posición del ministerio es que la empresa comenzó las obras sin autorización y por eso va a ser sancionada", afirmó.

Se trata, según dijo Peña, de la autorización de una de las adendas de construcción estipuladas por el contrato.

A través de un comunicado difundido por Twitter, UPM Uruguay señaló que en enero, cuando el Ministerio de Ambiente "consideró que tareas preparatorias de construcción de la planta de efluentes en Durazno requieren una aprobación específica adicional", la empresa "decidió en el momento suspender proactivamente las mismas mientras las demás obras avanzan normalmente".

"UPM recibió el día de hoy (martes 23) una notificación administrativa por parte del Ministerio de Ambiente solicitando la suspensión específica de dichas actividades dentro del sitio de obra en Pueblo Centenario. Las tareas incluyeron el comienzo de la instalación de tuberías y drenajes requeridos para la protección de las estructuras de hormigón de la futura planta de tratamiento de efluentes. La naturaleza de estas actividades no implica ninguna afectación al ambiente", añadió la compañía.

De acuerdo al comunicado, UPM "presentó el 3 y 19 de febrero la información requerida por las autoridades ambientales correspondiente a dichas actividades y avanza con la construcción del resto de las áreas de la planta, la terminal de celulosa en el puerto de Montevideo y los alojamientos temporales".

Hasta ahora el gobierno impuso tres multas a UPM 2 por incumplimientos ambientales, además de otros apercibimientos.