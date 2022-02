Gobierno retomó compra de armas a Rusia luego de que Larrañaga le pusiera un freno

El gobierno de Luis Lacalle Pou recibirá en los próximos días un cargamento de armas no letales que la administración de Tabaré Vázquez le compró de forma directa a una empresa rusa en 2019, luego de que en el inicio de la actual gestión se decidiera “rechazar” dicha compra.

En su momento, el Ministerio del Interior encabezado por Jorge Larrañaga había decidido dejar sin efecto la adquisición de 1000 pistolas no letales marca OSA a la empresa Rosoboronexport, que en total tenían un costo que superaba el millón de dólares (915.600 euros).

“Acabo de rechazar la compra de mil pistolas rusas que tenían triple tiro, pintura, bala no letal porque me parecía que gastar casi un millón de euros en pistolas de esas características no aportaba mucho”, dijo el exministro a VTV en agosto de 2020.

Parte de la evaluación que había llevado a tomar esa decisión era que la administración anterior había optado por realizar la compra bajo la modalidad FOB (atípica en este tipo de negocios), que implica que el costo del flete y del seguro es asumido por el comprador, mientras que en la modalidad CIF, el vendedor se debe hacer cargo de los costos del flete y del seguro marítimo.

La cotización del flete que recibió el Ministerio del Interior se elevaba a U$S 307.000, lo cual constituía un tercio de lo que se pagaría por las armas y resultaba un gasto que el Ministerio del Interior no estaba dispuesto a afrontar ante la “irrupción imprevisible e irresistible de la emergencia sanitaria”, según argumentó en una resolución.

Sin embargo, luego de dos misiones de las principales autoridades de cancillería a Moscú, en la que recibieron el mensaje expreso de que al gobierno de Rusia le interesaba que esa compra no quedara en el olvido, la Torre Ejecutiva decidió retomar el proceso, relataron a El Observador fuentes del gobierno.

Las armas llegarán en los próximos días vía Venezuela, ya que la única posibilidad de flete que encontraron para trasladarlas desde Rusia la otorgaba la línea aérea estatal Conviasa.

La razón de la compra

Al anunciar la adquisición en 2018, el entonces ministro del Interior, Eduardo Bonomi, dijo que compraban estas armas no letales para que la Policía utilizara al enfrentar a agresores que no representaran un peligro de muerte, consignó Subrayado. En ese momento se habían dado varios episodios en los que uniformados habían sido violentados con piedras por parte de vecinos de barrios a los que ingresaban a buscar delincuentes.