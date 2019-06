Google, Facebook, Huawei: cómo entender un enorme lío que afectará a los teléfonos y su posible hackeo

Facebook se sumó el viernes 7 a las empresas obligadas a cortar parcial o totalmente sus vínculos con Huawei, el fabricante chino de dispositivos de comunicación. Los nuevos smartphones del gigante asiático no traerán consigo las aplicaciones de la mayor red social del mundo.

Facebook está "examinando" los textos oficiales de las autoridades estadounidenses y "tomará las medidas para cumplir" con las exigencias, dijo un portavoz ese día.

Por ahora, el grupo suspende el sistema que permitía preinstalar sus aplicaciones (Facebook, WhatsApp, Instagram y Messenger) en los dispositivos Huawei, dijo Facebook, que entre todas sus plataformas tiene 2.700 millones de usuarios.

Los propietarios actuales de teléfonos inteligentes Huawei que incluyen las aplicaciones de la compañía podrán continuar utilizándolas y actualizándolas. Según un comunicado de la empresa, tampoco tendrán problemas quienes compren un teléfono que se encuentra en stock, ya que podrán descargar o usar la aplicación con normalidad.

“Facebook es una aplicación desarrollada por un tercero. Con respecto a los reportes publicados por los medios, queremos informar que, como sucede con otras aplicaciones de acceso público, Facebook seguirá funcionando con normalidad en los teléfonos”, dice el comunicado.

Como muchas de las aplicaciones más populares, Facebook viene preinstalado en los smartphones, lo que es posible a través de la colaboración tecnológica de la empresa responsable de la red social con el grupo chino.

Pero la administración Trump ha prohibido la transferencia de tecnología de firmas estadounidenses a chinas, lo que desató una reacción en cadena en el sector tecnológico.

La medida ha tenido también un impacto en las empresas estadounidenses, por la interdependencia de las industrias de ambos países y porque Huawei –que se ha convertido en el segundo mayor vendedor de smartphones del mundo– es un peso pesado del sector.

Como resultado de las sanciones, y si no es llega a un acuerdo, Huawei quedará privado de tecnologías y componentes que necesitan para fabricar sus dispositivos, desde el sistema operativo para móviles Android y el mercado de apps Play Store, ambos productos de Google, hasta chips electrónicos esenciales sin los cuales los teléfonos inteligentes no pueden operar.

Sin Facebook preinstalado y sin acceso a la tienda digital de Google, los nuevos usuarios de los dispositivos Huawei no podrán acceder no solo a esta red social sino también a la gran mayoría de las aplicaciones más conocidas.

Además de las sanciones directas contra Huawei, Estados Unidos ha intentado durante meses convencer a otros países para que dejen de hacer negocios con Huawei.

En respuesta, Pekín elevó el tono al insinuar que podría bloquear sus exportaciones de "tierras raras", nombre con el que se conoce a los lantánidos, elementos químicos que son materia prima fundamental para el sector tecnológico y que la industria de Estados Unidos necesita en muchos sectores de tecnología avanzada.

China anunció también el martes que "pronto" dará detalles sobre una "lista negra" de empresas poco fiables que está elaborando, una medida con la que pretende contrarrestar las acciones de Estados Unidos y que podría afectar a varias de las compañías que ya han cortado sus lazos con Huawei.

Google y la seguridad estadounidense

En tanto Google advirtió a la administración Trump sobre el riesgo de comprometer la seguridad de ese país si sigue adelante con las restricciones a Huawei, según informó el periódico inglés Financial Times. La empresa estadounidense está particularmente preocupada porque si finalmente Huawei no puede usar el sistema operativo móvil Android, podría rápidamente comenzar a vender celulares con su sistema propio que, según Google, sería más susceptible a ser hackeado. Esto lo convertiría en un peligro para la seguridad no sólo de Estados Unidos sino de otros países.

Una fuente citada por el diario dijo que Google viene planteando el tema con el argumento de que se corre el riesgo de que existan dos sistemas operativos Android: la versión genuina desarrollada por la empresa del buscador y una híbrida que podría usar Huawei. Google considera que esta segunda versión podría tener más fallas y bugs, lo que haría que los smartphones de la empresa china fueran potencialmente más fáciles de hackear, “incluso por China”.

Una de las preocupaciones de Washington desde hace años es que los celulares de la marca china pudieran ser usados por Pekín para hackeos.

Google ha mantenido conversaciones con el departamento de Comercio para lograr que autorice otra extensión que evite la prohibición (ahora rije una hasta el 19 de agosto) o para que definitivamente se le permita usar Android y Google Play en dispositivos Huawei.

China advierte

En la última semana, el gobierno chino reunió a ejecutivos de las firmas estadounidenses Dell y Microsoft y de la surcoreana Samsung, entre otros, para advertirles que cualquier reducción de sus operaciones en China generará represalias, reportó el diario The New York Times.

A las firmas estadounidenses se les dijo que "la determinación de Trump de privar a las compañías chinas de tecnología estadounidense ha trastocado la cadena mundial de suministros y que las empresas que sigan esa política podrían enfrentar permanentes consecuencias", informó el periódico.

A las empresas con sede fuera de Estados Unidos se le dijo que no serían penalizadas mientras mantengan sus negocios normalmente, según el diario.

Fuente: Basado en AFP