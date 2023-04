Graciela Bianchi dijo que caso Penadés "preocupa" a la bancada pero que el senador actuó "acorde a derecho"

La senadora del Partido Nacional (PN), Graciela Bianchi, aseguró que la investigación que lleva adelante la Fiscalía sobre las acusaciones de abuso sexual de menores sobre Gustavo Penadés es un tema que "preocupa" a la bancada, pero aseguró que "hasta el momento" el legislador ha actuado "acorde a derecho".

"Conversamos con él sobre la situación que está planteada. Fue una reunión de bancada como todas. Obviamente, no vamos a decir que no es un tema que nos preocupe a todos, sin dudas. Quedó claro entre todos los senadores, no hubo ninguna discrepancia, que el senador Penadés ha actuado hasta el momento acorde a derecho, está esperando que la Fiscalía lo cite, todavía no recibió ninguna citación oficial", señaló Bianchi, en su calidad de coordinadora de la bancada de senadores del PN, en declaraciones a la prensa recogidas por Telenoche.

Consultada por El Observador, la senadora afirmó que en la reunión no estuvo sobre la mesa una eventual licencia de Penadés hasta que se dilucide la investigación judicial.

En rueda de prensa, la legisladora sostuvo: "Si el senador Penadés sigue en funciones es porque sabe que no le hace daño al Partido Nacional ni al Senado de la República".

"Nos pidió que no hubiera apoyos explícitos, sino que simplemente quería compartir las decisiones que había tomado y nosotros lo aceptamos como tal", contó Bianchi.

Penadés manifestó en los últimos días su voluntad de no ampararse en los fueros parlamentarios. En una carta pública elevada a la presidenta de la Cámara de Senadores, la vicepresidenta Beatriz Argimón, el senador pidió que "si el Poder Judicial solicitase el levantamiento de los fueros parlamentarios" correspondientes a su investidura, "se proceda a dar trámite a dicho pedido de forma inmediata". En el escrito, Penadés adelantó a Argimón que no formulará "oposición" alguna al pedido de la Justicia, en caso de que se dé.

Consultada sobre este último punto, Bianchi dijo a El Observador que, a pesar de la voluntad del legislador, la decisión de levantar los fueros es de la cámara –algo establecido en la Constitución–, por lo que eso se definirá una vez que la Justicia actúe.

A la salida de la reunión de bancada la senadora insistió en que en Uruguay y en "muchas otras partes del mundo" rige el "principio de inocencia". "En Uruguay se está dejando muchas veces de lado. El principio de inocencia es un pilar fundamental del sistema democrático. Una persona es inocente, con todas las letras, hasta que la Justicia en forma definitiva (...) haya tomado una decisión", expresó.

Por el momento, según informó Bianchi, Penadés no ha recibido una citación oficial por parte de la Fiscalía. Quien sí recibió citación fue la militante Romina Celeste Papasso, quien hizo la denuncia pública por la que la Fiscalía actuó de oficio y declarará ante la fiscal Alicia Ghione este martes a las 15:00.

Pappasso acusó públicamente el pasado 28 de marzo a Penadés, a quien apuntó por haber presuntamente abusado de ella cuando era menor de edad, cuando todavía no había iniciado su transición de género.