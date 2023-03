Romina Celeste respondió a Penadés: "No soy la única, hay muchos más"

La militante del Partido Nacional Romina Celeste Papasso advirtió al senador Gustavo Penadés que hay "mucha más gente atrás" que también lo acusa de abuso sexual, luego de que el legislador negara la denuncia presentada en su contra.

"La sorpresa es que no era algo personal solamente conmigo, y que había mucha más gente atrás. No lo podía creer", dijo la militante a El Observador tras escuchar la declaración de Penadés.

Papasso recibió varias acusaciones contra Penadés en la pasada noche, luego de señalarlo como el responsable del abuso sexual que sufrió cuando era menor: "Esto que a mí me pasó anoche a mí me sorprendió. No soy la única, hay muchos más", dijo.

Penadés negó "rotundamente" las acusaciones de Papasso y se puso a disposición de la justicia para que investigue las acusaciones. También anunció que iniciará acciones legales contra los "participantes activos" de las "calumnias".

"Todos ustedes conocen mi orientación sexual, nunca he engañado sobre la misma nunca he renegado de la misma, estoy muy orgulloso de lo que soy. Tengo mi orientación sexual y no reniego de ella. Lo que no admito es que por tener mi orientación sexual se me pueda acusar de pedófilo", dijo el senador nacionalista este miércoles.

"Ahora hay más gente atrás. Penadés sabe que atrás de Romina Celeste ahora hay gente", afirmó Papasso, quien expresó que el senador blanco "va a tener que pensar bien que es lo que va a hacer", porque ahora "va a ser una instancia contra varias personas".

Sin embargo, la militante nacionalista, líder de la agrupación 2424, tomó las palabras de Penadés "como unas disculpas públicas".

"Me pareció lo que él dijo, de que esto quedara como una anécdota, como un recuerdo, yo la verdad que... somos parte de la misma colectividad, de mi parte podría serlo sí, porque estas cosas por lo menos de mí lo puedo tomar como unas disculpas públicas, de alguna manera, pero no sé de las demás personas".

"Capaz que sin decirlo asume que en su momento estuvo mal, y errores podemos tener todos. Espero que las otras personas piensen igual que yo, y esto quede como unas disculpas", añadió Papasso.

Celeste indicó que Penadés "nunca se comunicó" con ella, pero que si la llama "lo atendería", y explicó que "las fotos" que publicó en las redes sociales en las pasadas horas, en las que se acusa a Penadés de pagarle por sexo a otros menores de edad, las compartió por "la gente".