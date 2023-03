¿Quién es Romina Celeste la militante trans del Partido Nacional que acusó a Penadés de abuso sexual?

Romina Celeste Papasso es una militante trans del Partido Nacional que se hizo conocida por pintar muros en contra de la derogación de la Ley de Urgente Consideración (LUC) y favor de su partido.

En enero de este año, cuando el presidente de Brasil, Lula da Silva, participó de un acto en la Intendencia de Montenvideo, se manifestó en contra, lo llamó "delincuente" y escupió a una funcionaria municipal. Luego, fue condenada a siete meses de libertad a prueba.

Este martes, acusó al senador nacionalista Gustavo Penadés de abuso sexual cuando tenía 13 años.

Su historia con el Partido Nacional

Fue blanca toda la vida y empezó a militar en el Partido Nacional a los 15 años en la lista 71 durante las elecciones donde Luis Alberto Lacalle Herrera perdió contra José Mujica (2009). En 2014 militó por Luis Lacalle Pou. A esta altura, sin embargo, su participación era menos activa porque estaba empezando su "transición" y "tenía miedo" de que la "discriminaran porque los escuchaba hablar mal de las personas trans", contó en entrevista a Montevideo Portal en noviembre de 2022.

En 2019, volvió al Partido Nacional. Llamó a la sede de la lista 404 y dijo que quería militar. "Iba en mi auto, con mi banderita, y más nada. Estaba en la oficina, donde podían estar Álvaro Delgado o Graciela Bianchi, y doblaba las listas. Estaba ahí. Nada. No era la militancia de ahora", contó en aquella entrevista. Según Papasso, era una militancia "menos popular", con "menos calle"; "más típica de los blancos".

Para la campaña en defensa por la Ley de Urgente Consideración (LUC), ella ya iba a la rambla y pintaba en contra de la derogación. Así comenzó su exposición mediática, según 970 Noticias. "La gente fue la que me impulsó a meterme en la política. Muchos me dijeron que votaron para no derogar la LUC por mí", contó al medio radial en octubre de 2022. Desde aquella campaña, se manifiesta a través de pintar porque “los muros son de todos”.

La militante dijo en noviembre que se sentía aceptada por su orientación sexual en el Partido Nacional y que no se sentía discriminada. Estuvo en la 404 hasta que propuso crear listas de militantes jóveves y su propuesta fue rechazada. Entonces, decidió sacar su propia lista “para apoyar, ayudar al partido y meter más jóvenes”, contó a 970 Noticias.

En aquella entrevista en octubre, dijo que su aspiración era ser diputada e ir “mucho más allá que las elecciones de jóvenes”.

Papasso aseguró que su lista tenía 15 muros que cuidaban para que no los pintaran otros partidos. “Buscamos representar a los que no tienen voz en los muros porque no son de izquierda”, explicó.

Según el citado medio, en sus pintadas se leían frases como “Cosse chorra, comunista y delincuente” y las acompañaban el nombre y el número de lista.

"La militancia "calle a calle" continúa en "Limpiando Bolchevideo"", tuiteó con un video en noviembre.

La militancia "calle a calle" continúa en "Limpiando Bolchevideo". pic.twitter.com/ZRiiO59r4p — ʀᴏᴍɪɴᴀ ᴄᴇʟᴇꜱᴛᴇ 2⃣ 4⃣ 2⃣ 4⃣ (@romina_uy) November 4, 2022

"Los muros no mienten, Porlomenos son sinceros", publicó en octubre en su cuenta de Twitter.

Los muros no mienten, Porlomenos son sinceros. pic.twitter.com/JehHqZ1Cs7 — ʀᴏᴍɪɴᴀ ᴄᴇʟᴇꜱᴛᴇ 2⃣ 4⃣ 2⃣ 4⃣ (@romina_uy) October 14, 2022

En julio de 2022, un homenaje a los detenidos desaparecidos en la última dictadura apareció vandalizado con el nombre de Romina, pero ella seguró que no fue la responsable. “A mi me culparon de tapar eso y yo no tenía nada que ver. Encima estaba mal pintado. Es un tema en el que no me meto y no me quiero meter”, indicó.

La militante estuvo también en la agrupación del dirigente Javier Radiccioni. Tras desvincularse del diputado, Papasso lidera la nueva lista 2424 del Partido Nacional, de nombre "Juntos por el Pueblo"-

"Prefiero manejarme como líder porque yo tengo que hacer mi carrera política sola. Veo un gran apoyo de la gente, gente que no está de acuerdo con algunas cosas que hace el gobierno", dijo en enero a El Observador.

El acto con Lula

En enero de 2023, el flamante presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, participó de un acto en la Intendencia de Montevideo. Papasso realizó pintadas contra el mandatario, fue al evento, le gritó "delincuente" al mandatario y escupió a una funcionaria municipal. Antes

Finalmente, fue condenada a siete meses de libertad a prueba por el delito de "atentado especialmente agravado". Además, se dispuso que la mujer trans debería realizar tareas comunitarias cinco horas a la semana por cuatro meses y tendría que recibir atención psiquiátrica ambulatoria para el control de las reacciones violentas.

Otra medida acordada tras un proceso abreviado entre Fiscalía y la defensa de Celeste fue la de publicar un tuit de disculpas a los funcionarios municipales que participaron de su detención, algo que Papasso cumplió en el mismo Juzgado Penal de 34° Turno en el que fue condenada, frente a la jueza Blanca Riero.

Sin embargo, la redacción del tuit fue lo que llevó mayor tiempo de discusión dentro de la audiencia. La militante se mostró decidida a redactar como ella "habla todos los días", por lo que en vez de pedir perdón por escupir en la cara a la funcionaria, quería pedir disculpas por "el pollo".

En diálogo con El Observador, contó que en aquella ocasión se sintió "sobrecargada, muy nerviosa". "Fue un momento de bronca, que lo condeno totalmente, pero yo sentía la bronca", expresó, y dijo que se sintió arrepentida de haber actuado de esa manera.

"Estoy arrepentida de haber reaccionado así, con el tiempo, soy una persona joven, ya los voy a empezar a comprender y tratar de otra manera. No voy a responder con más violencia. Yo capaz voy a formar parte de un gobierno, o del Palacio Legislativo, y vos no podés reaccionar de esa manera", declaró.

La acusación a Penadés por abuso sexual

Este martes 28 de marzo, la militante acusó al senador nacionalista Gustavo Penadés de abuso sexual cuando tenía 13 años, según relató en el programa de televisión Hacemos lo que podemos.

El legislador presentará una denuncia por difamación y convocó a los medios para una declaración este miércoles a las 11 de la mañana, según informó El País y confirmó El Observador con allegados al senador.

La joven había contado en redes sociales que un dirigente blanco la había abusado cuando era menor de edad y que esa misma persona salió a decir que ella no formaba parte del Partido Nacional luego de que la condenaran por haber escupido a la funcionaria de la intendencia capitalina.

"Puede ser votante o simpatizante, pero no integra las estructuras políticas del Partido Nacional", había dicho el legislador en entrevista con Subrayado (Canal 10).

Este martes, Papasso dio una entrevista al programa Hacemos lo que Podemos conducido por Richard Galeano, en donde dijo que, tras elucubraciones que surgieron en redes sociales, quería aclarar que se refería al senador Penadés.

Manifestó que no lo denunciará penalmente por el abuso perpetrado dado que ya pasaron más de 15 años y que lo peor para su caso era la condena social.