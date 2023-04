Gustavo Penadés pidió a Argimón que levante sus fueros si la Justicia lo solicita tras acusación de Romina Celeste

El legislador del Partido Nacional, Gustavo Penadés, elevó un escrito en el que pide a la vicepresidenta Beatriz Argimón, como presidenta de la Cámara de Senadores, que levante sus fueros en caso de que el Poder Judicial lo solicite, según consta en la carta a la que accedió El Observador.

"En atención a las circunstancias de público conocimiento, si el Poder Judicial solicitase el levantamiento de los fueros parlamentarios correspondientes a mi investidura, se proceda a dar trámite a dicho pedido de forma inmediata, adelantando a usted desde ya que no formularé al mismo oposición de tipo alguna", escribió el senador.

Penadés fue acusado por la militante nacionalista trans, Romina Celeste Papasso, de explotación sexual cuando tenía 13 años, según relató en el programa de televisión Hacemos lo que podemos.

En la declaración pública que brindó horas después de que Papasso hiciera la acusación, Penadés fue consultado sobre su posible alejamiento del Parlamento. "Por ahora seguiré siendo senador", dijo entonces.

Ese día también negó las acusaciones de Romina Celeste y dijo que se trataba de "un tema estrictamente personal". "Todos ustedes conocen mi orientación sexual, nunca he engañado sobre la misma nunca he renegado de la misma, estoy muy orgulloso de lo que soy. Tengo mi orientación sexual y no reniego de ella. Lo que no admito es que por tener esa orientación sexual se me pueda acusar de pedófilo", agregó a continuación.

A su vez, se puso a disposición de la Justicia para que investigue el caso. "En base a todo lo ocurrido anunció que desde ya me encuentro a entera disposición de la Justicia para lo que entienda pertinente hacer y oportunamente también iniciaré acciones legales que correspondan contra todos los participantes activos de estas calumnias".

Por su parte, La Fiscalía General de la Nación anunció que asignará un equipo fiscal para actuar de oficio en la acusación. La fiscal encargada del caso será Alicia Ghione.

Penadés recibió el respaldo de algunos de sus correligionarios tras la acusación. En una conversación informal con periodistas, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, luego de participar en una actividad en la Escuela Policial, dijo que el senador herrerista tenía su "confianza" y "respaldo".

"Le creo a él", aseguró Lacalle Pou al ser consultado sobre las acusaciones en contra del legislador. Y agregó que espera que la Justicia aclare el caso.

Por su parte, el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, dijo el viernes que se trata de "un tema tan delicado" –en el que hay "personas, familias y afectos involucrados"– que se debe apelar a la Justicia para aclarar.

"Es un tema tan delicado. Los hechos son delicados, merecen la prudencia, la responsabilidad. Tenemos que ir a los ámbitos donde nos den garantías a todos, y seriedad en el manejo del tema", afirmó el jerarca.