Fiscalía actuará de oficio por la acusación de Romina Celeste contra Penadés

La Fiscalía General de la Nación anunció que asignará un equipo fiscal para actuar de oficio en la acusación por explotación sexual de la militante nacionalista trans Romina Celeste contra el senador Gustavo Penadés.

Según expresó Fiscalía en el comunicado, "el Fiscal de Corte, doctor Juan Gómez, envió un memo acompañado por un pendrive con la captura de imágenes, audios y videos al respecto a la Dirección de Depuración Priorización y Asignación (DPA) de la Fiscalía para que asigne un equipo fiscal que investigue el tema".

La semana pasada Romina Celeste Papasso había afirmado en su cuenta de Twitter que un reconocido dirigente de su partido había abusado de ella cuando era menor. Finalmente este martes reveló en una entrevista con el programa Hacemos lo que Podemos que la persona a la que hacía referencia en sus redes sociales era Gustavo Penadés.

En su declaración, Penadés negó las acusaciones de Romina Celeste y dijo que se trataba de "un tema estrictamente personal". "Todos ustedes conocen mi orientación sexual, nunca he engañado sobre la misma nunca he renegado de la misma, estoy muy orgulloso de lo que soy. Tengo mi orientación sexual y no reniego de ella. Lo que no admito es que por tener esa orientación sexual se me pueda acusar de pedófilo", agregó a continuación.

A su vez, se puso a disposición de la Justicia para que investigue el caso. "En base a todo lo ocurrido anunció que desde ya me encuentro a entera disposición de la Justicia para lo que entienda pertinente hacer y oportunamente también iniciaré acciones legales que correspondan contra todos los participantes activos de estas calumnias".