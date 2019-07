Graciela Villar sobre su presentación como psicóloga social: "Puede ser un error"

La candidata a vicepresidenta por el Frente Amplio (FA), Graciela Villar, reconoció que pudo haber sido un error el haberse presentado como psicóloga social en sus cuentas de redes sociales y en la página de la Junta Departamental de Montevideo (JDM) cuando no es psicóloga social.

"Puede ser un error. Sí", dijo la compañera de fórmula de Daniel Martínez durante una entrevista con Telemundo luego de que El Observador informara este lunes que la exedila cambió su biografía de Twitter, indicando que tiene "formación en socioanálisis".

Villar sostuvo que no puede ser psicóloga porque ni siquiera terminó cuarto de liceo. "Yo no soy psicóloga, no puedo ser psicóloga, no puedo tener un título universitario, porque no termine ni siquiera cuarto año de liceo", dijo. "Lo que aparecía en el Twitter era psicóloga social, es eso lo que aparece en la página de la Junta Departamental también. En la jerga del socioanálisis el psicólogo social es más simple que decir socianalista", afirmó a continuación.

A continuación de esa respuesta fue que el periodista Aldo Silva le pregunto si eso no erra un error, y la compañera de fórmula de Martínez lo admitió como tal.

La expresidenta de la JDM en el período 2017-2018 aseguró durante la entrevista con Canal 12 que le preocupó el nivel de comparación que suscitó su caso con el del exvicepresidente Raúl Sendic, que se presentaba como licenciado en Genética Humana, pese a que no tenía ese título. "Me preocupó por el nivel de comparación. Pero, en realidad, yo podía demostrar que sí había un título y que había estudiado, aunque no soy universitaria e incluso en mi asunción (sic) dije que mi universidad había sido el movimiento obrero", aseguró.

Villar cursó en el instituto Taigo, que funcionó entre 1987 y 1994, dirigido por Beatriz Lapolla y Joaquín Rodríguez Nebot. El director de ese centro explicó a El Observador que la candidata a vicepresidenta completó una formación en socioanálisis, que no es equivalente a un título de psicóloga social. El instituto funcionó mientras la Facultad de Psicología de la Universidad de la República no había abierto, algo que se concretó en 1994. Según Villar, una vez que abrió la facultad homologó títulos como el que ella había obtenido. Ella, sin embargo, decidió no homologarlo porque no se iba a dedicar a esa tarea.

Para que un profesional pueda decir en la actualidad que ostenta un título en Psicología Social primero debe tener una licenciatura en Psicología y después haber cursado una especialización, que se da como maestría en la Udelar.

Consultada sobre por qué decidió cambiar su perfil en redes sociales, en el que se presentaba como psicóloga social, explicó que lo hizo porque le pareció "mejor" evitar confusiones y porque antes no había sido designada candidata a vicepresidenta. "En primer lugar, porque no aspiraba a ser vicepresidenta de la República y eso quiero que quede claro. En segundo lugar, porque nos pareció que en el título dice socioanalista y era mejor poner y corregir eso. Subsanar una interpretación de que, para quienes estamos en el ambiente del socioanálisis, psicólogo social era psicólogo social, no es un título académico, pero a los efectos de esta situación corregimos y pusimos efectivamente el título de socioanálisis", respondió.

Manini Ríos y una comparación con Hitler

En un discurso que realizó antes de ser designada compañera de fórmula de Martínez, Villar comparó al excomandante en jefe del Ejército y ahora candidato de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, con Adolf Hitler.

"A medida que avanzamos en los procesos de transformación que están muy lejos de ser estructurales, la derecha se arma hasta los dientes y los nazis ya no tienen la cara de Hitler, como decía Saramago, sino que tienen cara de otros, y entre otros, en este caso, tienen la cara de los 'Maninis', como en Brasil tienen la cara de Bolsonaro", sostuvo en un acto la dirigente con pasado comunista, que en esta campaña decidió apoyar al exprecandidato Mario Bergara con su lista 11916 (Nueva Izquierda), que obtuvo 2.495 votos.

Consultada en Telemundo por esta comparación, Villar aseguró que fue un "recurso retórico" y que esperaba que Manini Ríos no sea un nazi. Sin embargo, remarcó que las posturas que defiende tienen que ver con un "retroceso de la democracia" que tiene posturas de carácter "neonazi". Lo mismo dijo de el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, que en el país norteño ha tenido posturas sobre la diversidad que "tienen que ver con la supremacía de un pensamiento que es capaz de someter al otro".

Sobre si su postura podría traerle problemas a un eventual nuevo gobierno del Frente Amplio (FA), Villar reconoció que lo dijo mientras no era candidata y que, en este nuevo rol, "debería moderar ese lenguaje".

El "régimen deslegitimado"

La candidata a vicepresidenta también se refirió a la crisis que vive Venezuela. Aunque esquivó calificar al régimen de Nicolás Maduro como una dictadura, aseguró que no es "indiferente" a las violaciones de los derechos humanos.

Para Villar tanto Maduro como la oposición, encabezada por el presidente designado por la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, están "subsumiendo el derecho de los venezolanos de encontrar una salida negociada y democrática". Ninguno de los dos son "interlocutores válidos", según Villar, que dijo que de un lado piden la intervención y desde el otro "no reconocen derechos".

En concreto, la expresidenta de la junta definió a Venezuela como un "régimen deslegitimado".