Guillermo Ramis volvió a la TV y contó cómo superó un ACV: "Tenía un coágulo de dos centímetros"

Los primeros fríos motivaron una invitación de parte del programa Algo Contigo al meteorógolo Guillermo Ramis, que trabaja actualmente en Radio Sarandí y que contó en Canal 4 algunos detalles sobra la situación de salud que debió vivir en enero, momento en que sufrió un ACV.

"¿Cómo fue?", le preguntó el conducto Luis Alberto Carballo al experto en el clima, a lo que él le relató los pormenores del caso.

"Me acosté a dormir la siesta. Me sentía raro, no podía hablar demasiado. Entonces llamé a mi esposa, que casi nunca contesta el celular pero lo hizo. Se dio todo para que me salvaran la vida. Ella llamó a la coronaria móvil y vinieron enseguida. Yo no sentí nada. Me bajaron en una frazada y perdí el conocimiento", contó Ramis.

"Cuando me desperté me estaban haciendo la angioplastia para sacarme el coágulo, era de dos centímetros. Estuve casi una semana en el CTI. Pero la pasé muy bien, estaba bárbaro", siguió. "El médico no me dijo 'la sacaste regalada', pero sí que normalmente los que pasan esto o quedan en coma o se mueren", agregó.

Ramis también contó que en el momento del ACV no sintió miedo, sino que el temor llegó después. "En el momento no me asusté. Me asusté después. Me daba miedo que me diera otra vez y morirme solo", confesó. El meteorólogo de Sarandí reveló que todavía le cuesta mínimamente el habla y recordar algunos nombres.