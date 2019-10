Gustavo Leal: "Hay gente que me dice que tiene miedo"

Gustavo Leal, futuro ministro de Interior en un eventual gobierno de Daniel Martínez, reconoció que la ciudadanía ha cambiado "algunos hábitos de la vida" por los problemas de seguridad. "Hay gente que me dice que tiene miedo", dijo el asesor del candidato del Frente Amplio en el programa Quién es Quién de Diamante FM y Televisión Nacional.

"Asumo que el Uruguay tiene un problema de seguridad, que es real y está basado en hechos concretos. Esto genera una preocupación en las personas, que han cambiado algunos hábitos de vida en función de algunos problemas de seguridad. Por ejemplo, hay muchas personas que van a esperar a sus familiares a las paradas de ómnibus y antes no lo hacían. Hay muchos que no se animan a dejar la casa sola. Yo lo veo, eso es real", expresó Leal el actual director de Convivencia y Seguridad ciudadana del Ministerio del Interior.

Leal diferenció el concepto del miedo del de pánico. "El que no tiene miedo en la vida es un inconsciente", explicó y agregó que cualquier persona equilibrada y sana debe tener "noción de los peligros". "He tenido preocupación por las situaciones que vivo, me cuido y cuido a mi familia. Aprendí a conocer los límites de las situaciones peligrosas", dijo.

Vínculo con los partidos

Leal admitió que, de ganar el Frente Amplio, asumirá un "ministerio muy complejo" y, por esto, tiene el "desafío enorme" de "tender puentes" con el resto de los partidos para que la seguridad sea una "estrategia de Estado". "Los partidos van a tener que dialogar más y va a tener que haber acuerdos", opinó.

Leonardo Carreño

Leal aseguró que si es ministro va a reunirse con todos los que estuvieron en ese rol desde el retorno de la democracia. "Les voy a pedir una reunión para escuchar sus propuestas, es claro que estoy teniendo un gesto", expresó. Además comentó que si esos expertos de la oposición aportan "en términos prácticos, no tendría problema" en que se sumen al eventual ministerio frenteamplista. "Los temas de seguridad son un problema de Estado", explicó.

Daniel Martínez anunció que Leal será su ministro en el debate que tuvo con el candidato del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, el pasado martes 1° de setiembre.

Martínez destacó que Leal desde su cargo como director de Seguridad y Convivencia del Ministerio del Interior fue el responsable de los operativos Mirador, los cuales tuvieron como objetivo sacar a la "mafia de los barrios".