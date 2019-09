Gutiérrez: “Fue un partido duro, nos sentimos incómodos”

El entrenador de Nacional, Álvaro Gutiérrez, reconoció que su equipo no la pasó bien pese a terminar ganadole por 3-0 a Racing este domingo en el Gran Parque Central.

“Fue un partido duro, donde nos sentimos incómodos con el planteamiento del rival porque hace una línea de tres y nos cuesta a nosotros, ya nos costó contra River. Y si bien iba ganando 1 a 0 no veía una superioridad en el campo. En el segundo tiempo corregimos cosas y comenzamos a llegar y aprovechamos el plantel largo que tenemos”, dijo en conferencia de prensa tras el partido.

“Cuando no llegan los goles no estás tranquilo pero los rivales juegan”, agregó. “A veces es porque no te salen las cosas y otras porque el rival no te deja hacer las cosas. Tampoco veíamos demasiado peligro y ese era el dejo de tranquilidad”, sostuvo.

"Llegamos varias veces por los costados pero no terminamos de definir porque los centros los sacaban ellos o no iban a lugar donde estábamos pero cuando llegamos claro pudimos concretar", agregó el entrenador.

El Guti también fue consultado por el rendimiento de sus jugadores, uno de ellos Matías Zunino, quien reapareció este domingo. "Es un jugador que lee muy bien los partidos, ponga donde lo ponga, de lateral, por afuera por adentro, cumple la función. Buscamos poner un volante más posicional como Rafa García y dos que fueran los pistones", comentó.

Sobre Guillermo Cotugno, quien no jugó este domingo, señaló: “Con Guillermo estamos muy contentos, cuando volvió de la suspensión fue titular y anduvo muy bien. Pero tratamos de poner a Méndez que había jugado un buen partido con Liverpool sabiendo que estaba fresco. En este tiempo donde se juegan muchos partidos, como lo hablamos internamente con los jugadores, van a estar de titulares en un partido y al otro capaz que no van a estar ni en el banco”, agregó.

Otro que no estuvo fue Gonzalo Bergessio, el goleador que volvió a resentirse de su lesión. “Bergessio sintió un poquito luego del partido con Wanderers y lo que no queremos es que se termine de romper. No queremos apurarlo. Es un jugador grande, que sabe medirse, y es el goleador del equipo. Esperemos que lo tengamos cuanto antes. No es desgarro. Capaz que para el próximo partido puede estar”.

"La parte física es fundamental, en estos momentos es algo muy bueno para nosotros porque te da el partido se rompió a partir de los últimos minutos donde se mostró la potencia física que seguimos manteniendo. La exuberancia física es muy importante por eso cuando fuimos a Miami que me cuestionaba en el clásico que había hecho muchos cambios era por eso, porque trabajamos duro para llegar a la competencia del resto del año. Ahora se está viendo y acompañado de resultados", señaló..

Gutiérrez valoró su plantel y destacó la importancia de tener distintas opciones para cuando vuelva a intensificarse el Clausura. “En dos semanas vamos a tener cinco fechas y van a aparecer molestias, cansancio, acumulación de tarjetas y las oportunidades se van a ir dando y al tener plantel grande y competitivo llegamos con un poco de ventaja. Cerro Largo en dos semanas tiene que viajar tres veces y con competencia. Eso mata a cualquiera”, señaló el técnico del líder de la Anual. l