Habló el padre del caso María: "Lo que más me fastidia es el sufrimiento de la nena"

Luego de que la Justicia de Lleida, en Cataluña, declaró inocente al padre de la niña que llegó a Uruguay a principios de 2016 y fue acusado por María, la madre de la menor de violencia doméstica y abuso sexual, Pablo Santos dijo a El Observador que está preocupado por el tratamiento mediático que tuvo el caso en Uruguay, por algunas declaraciones de la organización Mujeres de Negro y también puso énfasis en que su único deseo es volver a ver a su hija.

Santos dijo no tener intención de iniciar acciones legales contra la madre de la niña porque quiere dar el tema por finalizado lo antes posible. De todos modos, la Justicia de Lleida investigará a la madre por “presunta comisión de un delito de acusación y denuncia falsa” contra el padre, además de presumir que incurrió en “un delito contra la integridad de la menor”. La madre apelará la sentencia.

Durante la charla, el padre de la niña mostró su desilusión por cómo se trató el tema en Uruguay. “Yo estoy muy orgulloso de que mi hija sea uruguaya, de sus raíces. Le hice la nacionalidad con su mamá a poco de nacer, tiene su vida allí. Por eso me duele que le den tanta importancia a gente que desinforma”. Con esto último Santos se refirió sobre toda a la organización Mujeres de Negro, contra quienes ya apuntó en varias ocasiones por la forma en que se refirieron al caso María.

“Las Mujeres de Negro dijeron en algunos programas que yo tenía problemas con las drogas, que era manipulador y otras cosas que no son ciertas. Siempre hablaron en función al testimonio de la madre sin consultar ni siquiera el expediente uruguayo, que nunca se refería a hechos de violencia”, dijo Santos a El Observador.

El año pasado el colectivo de activistas feministas Mujeres de Negro se manifestó en la explanada de la Intendencia de Montevideo con el fin de que la justicia fallara a favor de la madre y la niña no tuviera que volver a España. También hubo otras muestras de apoyo a María.

A pesar de esto, el padre no decidió aún si va a denunciar o no a la organización. Su único objetivo es reencontrarse con su hija y rearmar su vida. “No estoy enojado por lo que dijeron de mí. Me duele un poco, a nadie le gusta que hablen mal de uno, pero lo que más me fastidia es el sufrimiento de la nena. ¿Nadie piensa que le están haciendo daño a la nena?”. Según dijo, la mayor preocupación de Santos pasa por que su hija se entere de todo lo sucedido cuando crezca y tenga acceso a esa información.

La integrante de la Intersocial Feminista y la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica, Teresa Herrera, cuestionó el proceder de la justicia española. “No nos sorprende (el fallo). Por eso no queríamos que fuera a España. La jueza vive en el mismo pueblo que el padre, los peritos son de los que creen que las madres le llenan la cabeza a los niños”, dijo Herrera.

Se espera que Santos se reencuentre con su hija en los próximos días, tal como lo estipuló la justicia española.

“Jamás descuidé a mi hija. Ni un minuto. Ni a ella ni a su madre. Yo solo quiero recuperar mi relación con ella”, aseguró el padre que vive esta situación con mucho nerviosismo.