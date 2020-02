Hace seis meses hago trámites para jubilarme y no me la aprueban

Por Óscar Moreira

Miles de personas llegamos al momento de querer jubilarnos. Con 64 años me encuentro hace casi sies meses efectuando trámites por la jubilación común y jubilación por imposibilidad, con documentación y exámenes médicos correspondientes.

La jubilación por imposibilidad al no haberme atendido el año pasado. Estaba sin trabajo, realizando changas, y sin cobertura.

Soy chofer profesional, de taxi, remises, trabajé en eventos FIFA y en el evento UFC. Tengo un currículum impecable, sin choques, sin multas. No fumo y no tomo.

Pero el BPS toma la gestión solo si está con cese. Pregunto: ¡¿De qué vive una persona así?!

¿Cómo puede ser que después de seis meses me salen con que no me la dan?

Lamentablemente estamos viviendo en una sociedad hipócrita, principalmente el sistema político. He pedido ayuda, he hablado con diputados, con secretarias de vicepresidentas a asumir.

Con mi señora hemos pasado distintas circunstancias como quedarnos bajo agua en 2014, y perder toda la parte de muebles; el año pasado, en setiembre, la granizada me destrozó el techo y los vidrios, y se nos llueve casi toda la casa.



Es imprescindible que las cartas se firmen con nombre, apellido y que se proporcione número de cédula de identidad o credencial cívica. También debe constar dirección y teléfono de su autor. El Observador se reserva el derecho de resumir o extractar el contenido de las cartas y de publicar las que considere oportunas. Para enviarnos una carta: Web: https://www.elobservador.com.uy/servicios/carta-de-lectores Correo: Cuareim 2052, Montevideo (CP 11800), Uruguay E-mail : lectores@observador.com.uy Fax : 2924 4507Es imprescindible que las cartas se firmen con nombre, apellido y que se proporcione número de cédula de identidad o credencial cívica. También debe constar dirección y teléfono de su autor. El Observador se reserva el derecho de resumir o extractar el contenido de las cartas y de publicar las que considere oportunas.

Estamos sin luz y ningún político da una mano. Yo solo quiero tener el derecho que me corresponde. La jubilación no la recibo, el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) no ayuda en nada. Aunque me moriría de vergüenza tener que ser un mantenido.

Me cuesta creer la falta de empatía y por lo menos con estas líneas me deshago.

Usted, director, se asombraría a cuanta gente famosa que ya se aseguró el sillón, conozco. Como dijo Larralde, cosas que pasan.