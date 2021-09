¿Hacia una nueva era conservadora?

El mundo está hoy en una situación grave. Algunos de sus problemas principales son los siguientes: a) en Occidente crecen las amenazas del globalismo, el socialismo, el secularismo y el ecologismo radical; b) la China comunista (atea y totalitaria) se ha convertido en una superpotencia que aspira a la hegemonía mundial; c) el islamismo radical sigue intentando edificar por la fuerza un califato global; d) la población mundial está creciendo a un ritmo cada vez menor y está envejeciendo; a largo plazo podría entrar quizás en un proceso de colapso; e) el derecho humano a la vida, los derechos naturales de la familia, la libertad religiosa y la libertad de expresión están bajo ataque en todo el mundo.

Desde el punto de vista económico, cabe destacar los siguientes fenómenos: A) una concentración cada vez mayor de la riqueza global; B) un poder enorme y creciente de las grandes empresas tecnológicas, financieras, farmacéuticas, industriales, etc.; C) a la vez, un poder enorme y creciente de los Estados: el Estado de Bienestar ha producido un gran aumento del gasto público, los impuestos, la deuda pública, las regulaciones, etc.; D) las propuestas del Foro Económico Mundial (cuarta revolución industrial, Gran Reinicio, capitalismo inclusivo), con motivo de la “crisis climática” y la pandemia de covid-19, están orientadas a reforzar la alianza del Gran Gobierno y las grandes empresas y, por lo tanto, más allá de intenciones buenas o malas, tienden objetivamente a reforzar los fenómenos que llamé A, B y C.

Como reacción a estas tendencias que amenazan a los pueblos del mundo, en los últimos años, sobre todo desde 2016, surgió con fuerza en muchos países un nuevo movimiento conservador, nacionalista y populista. A continuación presentaré un breve análisis de esas tres dimensiones desde una perspectiva socialcristiana.

El conservadorismo es condenable cuando su objetivo es conservar el statu quo, porque esto equivale a preservar las muchas injusticias del actual orden (o desorden) socioeconómico. Empero, el conservadorismo es justo y necesario si su objetivo es conservar el respeto del orden moral objetivo: el derecho humano a la vida, los derechos naturales del matrimonio y de la familia, el derecho a la libertad de educación, la libertad religiosa, la libertad de expresión y la economía libre (dentro de sus justos límites), el derecho natural pero no absoluto a la propiedad privada, respetando la solidaridad social, etc. En síntesis, el contenido de un programa político conservador es legítimo si es consistente con lo que el Papa Benedicto XVI llamó los "principios no negociables" del cristiano en la vida política.



El nacionalismo es condenable cuando es xenófobo, racista o imperialista. Empero, el nacionalismo es justo y necesario si es entendido como patriotismo. Una analogía entre la nación y la familia puede ser útil. Mi amor preferencial por mi familia no implica en absoluto que yo odie o desprecie a las demás familias; al contrario, me impulsa a amarlas también a ellas y a tratar de ayudarlas en la medida en que me necesiten y en la medida de mis posibilidades finitas, teniendo en cuenta primero las necesidades de mi familia. Análogamente, el amor preferencial de un ciudadano o gobernante por su nación no implica en modo alguno que odie o desprecie a las demás naciones, ni que se desinterese de ellas. Que un francés o un uruguayo piensen primero en su propio pueblo no es imperialismo, ni xenofobia, ni racismo.

Es simplemente el principio de subsidiariedad de la doctrina social cristiana aplicado en el nivel internacional. Cada país es responsable ante todo de sus propios asuntos y es responsable de los asuntos de los demás países de un modo subsidiario: en la medida en que su apoyo sea necesario, posible y conveniente. En este sentido es válido el refrán popular: "la caridad bien entendida empieza por casa". Si no amamos de verdad a las personas concretas que tenemos a nuestro alrededor, tampoco amaremos de verdad a las personas que están lejos o muy lejos de nosotros. No pocas veces un amor abstracto a la humanidad esconde un maltrato al prójimo concreto que está cerca o muy cerca.

El populismo es condenable cuando es demagógico. Empero, el populismo es justo y necesario si se lo concibe como una consideración adecuada de las necesidades e intereses de los ciudadanos comunes, frente al poder enorme y creciente de unos pocos muy poderosos. Esta concepción está a años-luz de distancia de la doctrina marxista de la lucha de clases. Los populistas conservadores no creen en ningún determinismo histórico que lleve a una lucha entre las élites y los pueblos. Simplemente constatan que, debido a actos humanos libres, y por ende contingentes, hoy existe de hecho un conflicto entre algunas súper-élites y sus aliados y las demás personas (cualquiera sea su clase económica, nacionalidad, religión, raza, sexo, etc.). Ante ese dato de la realidad, proponen determinadas acciones políticas para defender intereses legítimos.

Como todo ser humano es libre, cualquiera (poderoso o débil) puede cambiar, incluso de una manera radical. El conflicto aquí descrito podría cesar parcial si un número suficiente de personas experimentaran lo que el lenguaje bíblico llama "conversión": un cambio profundo de su modo de pensar y en consecuencia un cambio profundo de su modo de actuar, en lo privado y en lo público.

El nuevo movimiento conservador, nacionalista y populista se está desarrollando y tiene expresiones muy variadas e interesantes en Norteamérica, Europa y el resto del mundo. Es una gran mezcla, con muchas cosas buenas y algunas malas. No es correcto calificarlo como “extrema derecha” para desacreditarlo. Nos conviene discernir mejor.

Otros escritos del autor en https://danieliglesiasgrezes.wordpress.com.