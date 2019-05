Harry Potter: qué se sabe de los cuatro nuevos libros que JK Rowling publicará en junio

La escritora JK Rowling lanzará cuatro nuevos libros de Harry Potter en formato electrónico el mes próximo, ofreciendo a los fanáticos del joven mago y sus amigos la oportunidad de "profundizar en la rica historia de la magia".

Pottermore, el sitio web de Rowling, publicará las historias que se dedicarán a todas las cosas del "mundo mágico".

Cada libro estará basado en las lecciones estudiadas en la Escuela de Brujería y Hechicería de Hogwarts.

Y están inspirados en una exposición de la Biblioteca Británica sobre Harry Potter.

https://twitter.com/pottermore/status/1131864603456151552

¿Alguna vez te has preguntado de dónde viene la magia? Presentamos los libros electrónicos de no ficción de Harry Potter: A Journey Through..., adaptados del audiolibro Harry Potter: A History of Magic e inspirados en la exposición @britishlibrary del mismo nombre, dice el tuit del sitio web Pottermore.

"La rica historia de la magia"

La serie tendrá el nombre Harry Potter: A Journey Through…(Harry Potter: un viaje por...), adaptada del audiolibro Harry Potter: A History of Magic (Harry Potter: Una historia de magia) e inspirada en el nombre de la muestra de 2017 de la biblioteca.

"Prepárate para profundizar en la rica historia de la magia (ya sea nuestra propia historia Muggle -una persona que carece de cualquier tipo de habilidad mágica y no nació en una familia de magos- o el mundo mágico creado por JK Rowling) con esta nueva serie de libros electrónicos", dice un comunicado publicado en el sitio de Pottermore.

"Además de explorar los orígenes de la magia a través de la historia y las tradiciones, los libros electrónicos también incluirán notas, páginas de manuscritos y dibujos, como se vio anteriormente en Harry Potter: A History of Magic (Harry Potter: una historia de la magia").

Getty Images Rupert Grint, Daniel Radliffe y Emma Watson le dieron vida por años a los personajes creados por Rowling.

Los dos primeros libros que tienen previsto publicarse el 27 de junio, explorarán la "Defensa Contra las Artes Oscuras", así como "Pociones" y "Herbología".

El tercero y el cuarto, que se publicarán poco después, analizarán la "Adivinación" y la "Astronomía" junto con el "Cuidado de las criaturas mágicas".

Los cuatro libros llevan ilustraciones del artista londinense Rohan Daniel Eason y en un primer momento estarán disponibles en inglés, francés, italiano y alemán.

Recuerda que puedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.

https://www.youtube.com/watch?v=kGxskMQ5l3E

https://www.youtube.com/watch?v=oFbgfkh4cj8

https://www.youtube.com/watch?v=pXpSgVrh0_0