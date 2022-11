Heber sobre los chats de Astesiano: "Los trascendidos de prensa son motivo de investigación"

El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, se refirió este martes a la nueva polémica que engloba al excustodio presidencial, Alejandro Astesiano, al que le encomendaron, desde una empresa de seguridad e investigaciones con sede de Miami denominada Vertical Skies, que realizara dos fichas de los senadores del Frente Amplio, Mario Bergara y Charles Carrera, luego de que presentaran la denuncia por la concesión de la terminal del puerto a la empresa Katoen Natie

"Todos aquellos trascendidos de prensa están siendo motivo de investigación en el ministerio", se limitó a responder Heber. Y agregó: "Seguramente cuando tengamos la investigación definida, informaremos a la población sobre los distintos chats que han aparecido y que han sido motivo de atención pública".

"No vamos a hacer comentarios sobre algo que todavía no sabemos qué grado de veracidad hay", aseveró. "Y en estos momentos no tenemos nada para comentar al respecto hasta no tener una investigación concluida", sostuvo.

"A ver, la info que necesito de ellos es todo lo personal. Ya que los quieren atar para que retiren la denuncia”, dice uno de los chats entre el gerente general y Astesiano divulgados por La Diaria.

A ese mensaje, Astesiano responde: "Buen día, a las 15 estoy en la zona lo otro hablé todo" y el siguiente mensaje del gerente dice: "Ok me arrimo entonces a la torre?". Luego intercambian mensajes de audio y el tema recién vuelve a aparecer en abril. "Buen día Ale, tenés ficha sobre estos dos hombres?". La respuesta es nuevamente por audio y luego vuelven a contactarse para coordinar un encuentro en Torre Ejecutiva. Luego, el tema no vuelve a aparecer.

El caso despertó reacción del Frente Amplio que convocó de urgencia a la mesa política, el secretariado ejecutivo y las bancadas parlamentarias a una reunión este martes de mañana.