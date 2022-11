Histórico: hallan una nueva familia de dinosaurios en Uruguay que habitó hace 150 millones de años

Investigadores descubrieron en Tacuarembó un nueva familia de dinosaurios que habitó lo que hoy es Uruguay en el período Jurásico Superior, hace 150 millones de años. Se llaman los abelisáuridos, y si bien existieron en otras regiones, no había pruebas de que lo hubiesen hecho en el actual territorio uruguayo.

El hallazgo se produjo a partir de un diente incompleto "aunque bien conservado" encontrado en la formación Tacuarembó donde se vienen detectando diferentes tipos de piezas y huellas de dinosaurios.

En la investigación, publicada esta semana en Historical Biology, cuenta que el diente fue encontrado en 2010. Sin embargo llevó todo este tiempo trabajar en la pieza hasta encontrar de qué especie se trataba.

Matías Soto

Lo que no se sabe aún es de qué especie concreta se trata dentro de la familia de abelisáuridos. La mayoría era de tamaño mediano, de cinco o seis metros y de brazos cortos. Muchos de ellos tenían la cabeza alta y corta, a veces poseían uno o dos cuernos. Uno de los animales más famosos entre los que formaron parte de los abelisáuridos es en Carnotaurus, un animal con cuernos sobre los ojos que le dan su nombre (Carnotaurus significa toro carnívoro". También pueden ser el Majungasaurus ("reptil de Madagascar"), que tenía un solo cuerno en la ffrente.

Matías Soto, uno de los investigadores que participó en el hallazgo, contó que "había malinterpretado" la especie. Por eso convocaron a un investigador brasileño que ayudó a descubrir a qué familia pertenece la pieza recolectada.

"Al diente lo bañamos en oro, que es lo que se hace para ver mejor la imagen, y ahí sacamos unas buenas fotos. Curiosamente tuvo que venir un brasileño especialista en estos animales para terminar de darnos el empujón final y nos dijo que estos son abelisáuridos", contó Soto, quien investigó junto a los paleontólogos Rafael Delcourt, Max. C. Langer y Daniel Perea.

Es la tercer familia de dinosaurios encontrada en Uruguay. Las dos anteriores fueron los ceratosáuridos y megalosáuridos.

Soto aseguró que al no ser un diente entero no pueden asignar un nombre científico. De todas formas, tiene características "tan llamativas" que lo diferencian del resto y muestran "que solo pueden ser esa familia".

Según publicó Soto en un comunicado que facilitó a Cromo, "el borde aserrado de atrás tiene unos dentículos largos que se curvan hacia arriba en forma de gancho para cortar la carne". También hicieron un análisis del borde aserrado de adelante: "Llega hasta abajo del todo y tiene dentículos que son más cortos y que no son simétricos. Y el esmalte no tiene ninguna orientación en particular (cuando en los otros dientes de Tacuarembó muestra unas crestitas microscópicas)", comentó.

En general, esta familias se encuentran en lo que se conoce como Gondwana, un supercontinente del sur que luego serían Sudamérica, África, India, Madagascar, Antártida y Australia. "Los abelisáuridos de otras partes, como Francia, son rarísimos", aseguró Soto en un comunicado.

Esta familia de dinosaurios son típicas del Cretácico, por lo que son pocos los que existen en la era Jurásica. Según contó Soto, hay cuatro abelisáuridos en Argentina, Tanzania, Madagascar y ahora Uruguay.