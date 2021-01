Hollywood sigue atrasando estrenos y atraviesa su peor momento: qué películas habrá que esperar para ver

Hollywood sigue sin levantar cabeza desde que comenzó la pandemia. El área de Los Angeles es una de las más perjudicadas en los Estados Unidos con los hospitales colapsados y gran cantidad de fallecidos. Esta situación obliga a interrumpir todos los aspectos de la industria, desde sus rodajes hasta su distribución. Según Variety, se dejaron de ingresar en 2020 entre US$ 20.000 millones y US$ 30.000 millones.

Así y mientras también la mayoría las salas de cine en todo el mundo está cerradas, y algunas compañías han encontrado estrategias alternativas (Disney le está dando prioridad al streaming y Warner impulsa un modelo híbrido con HBO Max), otras no tienen más remedio que volver a recurrir a los retrasos.

La última película de Daniel Craig como el agente 007, se suspendió nuevamente ahora para el 8 de octubre de 2021, según releva la agencia EFE. No time to die fue el primer gran tanque en aplazar cuando comenzó la pandemia y con este acumula ya tres retrasos (de abril a noviembre de 2020, de noviembre de 2020 a abril de 2021, y de abril a octubre de 2021).

El agente británico siempre es un gran imán para el público, pero además en esta ocasión llega con arsenal extra: Billie Eilish es la autora del tema principal, Ana de Armas y Rami Malek (el actor que hizo de Freddie Mercury) figuran en su elenco, y Cary Joji Fukunaga (True Detective) es su director.

Poco después de conocerse la noticia sobre James Bond, Sony informó una larga lista de retrasos que ponen enormes interrogantes al sector de que este año pudiera traer algo de tranquilidad y sobre todo dinero a la industria. Sony fue el año pasado uno de los estudios más rápidos al momento de vaciar su calendario de 2020 y atrasar sus grandes proyectos.

El estudio aplazó por ejemplo Morbius, sobre el famoso villano de las historias de Spider-Man que protagoniza Jared Leto, del 8 octubre de 2021 al 21 de enero del próximo año. Este retraso resulta bastante llamativo ya que hace menos de diez días Sony había anunciado que Morbius pasaría de estrenarse el 19 de marzo al 8 de octubre, una fecha que finalmente tampoco resultó ser la definitiva.

Además, Ghostbusters: Afterlife, la nueva entrega de la saga de comedia paranormal, también se anotó un nuevo contratiempo y ahora tiene previsto aterrizar en la gran pantalla el 11 de noviembre en lugar del 11 de junio.

Por su parte, la adaptación del videojuego Uncharted, con Tom Holland y Mark Wahlberg como protagonistas, no se verá hasta el 11 de febrero de 2022 pese a que tenía previsto lanzarse el 16 de julio de este año. Esa ventana queda reservada ahora para la versión de Cenicienta que encabeza la estrella del pop Camila Cabello. En tanto, el film de animación Peter Rabbit 2: The Runaway se retrasó dos meses, del 2 de abril al 11 de junio.

A todos estos aplazamientos hay que sumarle dos más por cortesía de Universal: Nobody con Bob Odenkirk se estrenará el 2 de abril (en lugar del 26 de febrero) y Last Night in Soho con Anya Taylor-Joy se presentará el 22 de octubre (en cuenta del 23 de abril).

En el horizonte inmediato de las posibles nuevas "víctimas" figuran Chaos Walking (con Tom Holland y Daisy Ridley) de Lionsgate y The King's Man de Disney, que deberían llegar a los cines en marzo.

Disney fijó nuevas fechas para The Night House (16 de julio), The Eyes of Tammy Faye (24 de setiembre), Antlers: Criatura oscura (29 de octubre) y El callejón de las almas perdidas de Guillermo del Toro (3 de diciembre), pero ahora amenaza con que tanto The Eyes of Tammy Faye y El callejón de las almas perdidas tengan "un estreno limitado", o sea que es muy posible que vayan al streaming una vez que la compañía lance su nueva plataforma para adultos Star+.

Warner ya se sabe: Wonder Woman 1984, Matrix 4, Dune y Godzilla vs Kong (se estrena el 26 de marzo) van a ir a parar a los cines que estén abiertos al mismo tiempo que en la nueva plataforma HBO Max. En lo que respecta a Paramount, Un lugar en silencio 2 pasó del 23 de abril al 17 de setiembre.