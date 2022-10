HSBC apuesta por las finanzas sustentables e invierte un trillón de dólares de cara a 2030

El gerente general a nivel global de HSBC considera que las finanzas sustentables son la mayor transformación que va a sufrir la banca a nivel global. Sus palabras se encarnan en políticas concretas que la institución financiera lleva adelante para transformar el negocio.

Para cumplir con la ambiciosa meta de liderar este cambio, el banco tiene como faro tres compromisos. El primero es convertirse en un banco con cero emisiones netas de carbono (Net Zero) para 2030 en su cadena de operaciones y proveedores y, para 2050, en lo que respecta a la transformación de su negocio.

Según el Relationship Manager - Large Corporates (Commercial Banking) & Sustainable Finance Leader de HSBC en Uruguay, Sebastián Mauri, otro de sus propósitos está en ayudar a los clientes a realizar la transición hacia la sustentabilidad. Para ello se fijaron metas muy significativas a nivel de financiamiento e inversión que se cuantifican en un trillón de dólares dedicados a favorecer la sustentabilidad de cara a 2030. Esto se plasmará en financiamiento directo a empresas, a personas físicas y también en inversiones a través de bonos de gobierno donde el banco estructura y capta inversores.

En definitiva, todo el abanico de productos que el banco ofrece en sus líneas de negocios contribuyen a las finanzas sustentables. “El impacto más significativo será la contribución a la transformación de negocios de nuestros clientes. En Uruguay, por el foco del banco será el financiamiento directo a empresas”, apuntó el Sustainable Finance Leader, Sebastián Mauri.

En este sentido, HSBC trabaja también en apoyar a la innovación en soluciones tecnológicas que permitan alcanzar más rápido los objetivos globales que se acuerdan en los pactos con los distintos gobiernos.

HSBC tiene presencia en más de 60 países con 50 millones de clientes por lo que el impacto de sus acciones a nivel global es muy significativo.

Reconvertir los negocios

“Las finanzas sustentables representan un eje estratégico central a nivel global.” “De acá a menos de 30 años, el banco entero tendrá un negocio sustentable”, indicó Mauri y sostuvo que este es un tema clave para la subsistencia de cualquier institución financiera y aún más para el liderazgo del banco a nivel global.

El especialista apunto que además de la transformación del negocio, que es el foco principal, HSBC tiene una política de riesgo crediticio que viene de larga data. “Las operaciones de crédito que no están alineadas a un mundo de ESG son más riesgosas que aquellas que tienen un negocio sustentable”, apuntó.

En este sentido, además, el banco presta especial atención a no participar en ciertas actividades que no comulguen con su visión de desarrollo sostenible.

Mauri la definió como una política “controlada” que restringe el trabajo de HSBC, por ejemplo, con petroleras o explotaciones agropecuarias en sitios protegidos. ”Buscamos ayudar a los clientes a realizar la transformación de su negocio, y no dejar de trabajar con ellos, pero hay ciertas limitaciones y plazos para alinearse”, enfatizó.

La otra cara de la moneda es la de estimular aquellos negocios que sí están alineados con su propuesta de valor o que comienzan a realizar inversiones para transformar sus negocios. Es en esta línea que HSBC desarrolló el Programa de Financiamiento Sustentable que viene transcurriendo de forma exitosa. “En lo que va de 2022, la mitad de los nuevos créditos otorgados de la institución financiera son verdes”.

Según la estructura organizativa de HSBC, la región en la que se encuentra Uruguay tiene su casa matriz en México. Dentro de esta región, Uruguay se destacó por estar a la vanguardia en esta clase de políticas e incluso lideró con programas como este de financiamiento sustentable que busca fomentar que el cliente invierta en clave sostenible.

Esto se logra por medio de ciertos instrumentos como un plazo de pago de financiamiento más extenso de lo habitual, financiamiento de la totalidad de la inversión y menores costos financieros. Se trata de procurar que la cuota a pagar por el financiamiento se asemeje al ahorro de la inversión en tecnología límpia.

“Lo que hacemos es brindar una solución de financiamiento a medida y tratar de eliminar la excusa financiera para que el cliente pueda concretar la inversión”, explicó Mauri.

En este sentido, el líder de finanzas sostenibles remarcó que los sectores que contemplan estas condiciones son: energías renovables, eficiencia energética, edificios verdes, transporte limpio, productos ecoeficientes, economía circular, gestión sostenible de aguas y aguas residuales, gestión de residuos y prevención de contaminación, gestión sostenible de los recursos naturales y uso de suelos, conservación de la biodiversidad y adaptación al cambio climático.

Según destacó el referente de HSBC, los créditos asociados a transporte limpio son los más solicitados por sus clientes.

Además, del 1° de enero al 31 de agosto de 2022 se triplicó el volumen de créditos sustentables otorgados en relación a la totalidad del 2021 y, ese año, ya se había duplicado lo entregado durante 2020. “El crecimiento en este tipo de créditos es exponencial”, subrayó Mauri.

Otra de sus innovaciones de impacto concebida a nivel local fue la medición gratuita de la huella de carbono a sus clientes. En asociación con The Carbon Sink, el banco HSBC lanzó una herramienta gratuita que permite una primera aproximación a su medición de huella de carbono y así detectar por donde pasan las oportunidades de mejora. Esta disposición cobró tal relevancia que está en proceso de replicarse en otros mercados donde tiene presencia HSBC, como por ejemplo, Argentina. Mauri explicó que esta iniciativa se enmarca en un rol más amplio que debe tomar el banco. “El rol del banco no debe ser solo financiar proyectos sostenibles, sino que promover el debate con nuestros clientes, plantearles alternativas, compartir el conocimiento de las mejores prácticas. Esto significa proteger a los clientes y reducir el riesgo para el banco, porque en un futuro cercano esta transformación será obligatoria por parte de los gobiernos, de los clientes, de los proveedores, etc.”

Contra el greenwashing

Para evitar otorgar créditos que no se circunscriban estrictamente a sus políticas, HSBC implementó una guía completa que determina qué tipo de proyectos aplican y cuáles no. En la misma línea, Mauri explicó que el 100% de sus créditos se aprueban en un foro global. “Se evalúan con criterios uniformes y un equipo de consultores internacionales especializados.” A propósito, el líder de sustentabilidad de HSBC puntualizó que el banco hace “especial hincapié en evitar el greenwashing”, es decir, aquellas prácticas que pretenden hacer pasar por sostenible algo que no lo es.

Puertas adentro

Mauri lidera el cambio cultural relacionado a la sustentabilidad dentro de HSBC en Uruguay. En su visión, el cambio cultural que está teniendo el banco es extraordinario.

“Conozco todas las etapas desde que arrancamos a finales de 2019, hoy es un banco tan distinto y está tan arraigado en la cultura el tema de finanzas sustentables”, subrayó Mauri y destacó que le genera orgullo la transformación que ya es una realidad tanto en el vínculo con los clientes como en la propia interna del banco.