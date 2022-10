Humberto de Vargas reveló cuáles fueron sus tareas comunitarias y contó los detalles: “Eran cuatro horas al palo”

—¡Qué voz parecida que tenés a Humberto de Vargas!— decían del otro lado del teléfono.

—Sabe que siempre me dicen lo mismo— respondía él, desviando cualquier chance de que descubrieran que era verdaderamente Humberto de Vargas.

Esa es una de las tantas anécdotas que tuvo el comunicador cuando atendía los llamados de los usuarios de una policlínica de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) para informales que su consulta sería reagendada, o reasignada con otro profesional.

De Vargas fue condenado por la Justicia a cumplir 18 días de tareas comunitarias para enmendar la falta que cometió en julio tras manejar alcoholizado y agredir a policías. Este jueves la Oficina De Supervisión de Libertad Asistida (OSLA) comunicó al juez Jorge Pírez que la pena había sido cumplida y el caso se archivaría.

A tres semanas de haber cumplido el último día como colaborador en el Centro de Salud de La Cruz de Carrasco, De Vargas contó su experiencia a El Observador.

“Me decían: muchas gracias doctor, muy amable doctor. Pasé de comunicador a doctor, por tareas comunitarias”, recordó De Vargas entre risas.

Dijo que hizo “todo tipo de trabajo” y que “eran cuatro horas al palo” en la policlínica, donde la tarea no cesa. De Vargas debía reasignar consultas, y hacía unos 100 llamados diarios, además de sellar recetas y algún otro trabajo.

Las autoridades de la policlínica resolvieron que el comunicador no tenga contacto presencial con el público para no “afectar” el normal funcionamiento de su trabajo y “la afluencia del público”.

“Por alguien que me quiera saludar o sacarse alguna foto”, agregó De Vargas.

Contó que siempre llegaba 15 minutos antes del horario (a las 9 de la mañana). “Hasta que no terminaba lo que tenía que hacer no me iba”, afirmó.

“Más allá de la incomodidad personal por estar cumpliendo una tarea comunitaria, la llevé bastante bien. Rescato lo positivo de esas experiencias. No me agrada el motivo pero una vez realizada (la tarea) la disfruté, me sentí útil. Llamaba la atención la rapidez con la que ya había terminado algo y pedía otra cosa”, resumió.

“Pude ver el trabajo que hacen que es impresionante, y me llevo varios contactos”, sumó. Cruzó la puerta de la policlínica para retirarse por última vez hace tres semanas, y lo hizo con la promesa de que “cuando haya un retorno laboral” estaría siempre a la orden desde su lugar.

De Vargas resaltó la experiencia y destacó el ámbito laboral, con quienes fueron sus compañeros por casi tres semanas, y también con las autoridades del centro.

“Extraño todo”, dijo, respecto a su trabajo habitual como periodista y comunicador. “El despido de un trabajo no es un golpe menor. Uno siente que extraña todo”, expuso de Vargas, a dos meses del hecho que derivó en su salida de canal 10, donde trabajaba desde hacía 40 años.

De Vargas era uno de los comunicadores con mayor antigüedad en canal 10, donde se desempeñaba desde 1982. Desde 2010 estaba al frente del programa de archivos Vivila otra vez, el único ciclo que conducía después de haber sido desvinculado del magazine matutino Arriba gente a comienzos de este año. En 2021 se encargó de poner su voz en las canciones de la película uruguaya La teoría de los vidrios rotos.