Hyundai lanza la New Tucson 2019

Hyundai Motor Company lanzó la New Tucson 2019 convirtiendo en realidad la esencia de la marca: “Modern Premium”.

Integrando y fundamentando ese carácter, Hyundai Motor Co., se ha consolidado durante las dos primeras décadas del milenio que corre, como la marca de los “Expertos en SUV”, haciendo posible su compromiso con el diseño, seguridad, tecnología, economía, cuidado ecológico y la mayor garantía que se brinda en nuestro mercado.

Es también la inteligente y estratégica visión, de atender a una categoría como es la de las SUVs, que crece incesantemente, habiendo superado en Europa el 30% de las ventas, sobre el total de las unidades vendidas en todas las clases.

Las claves del “Modern Premium” reflejadas en The New Tucson 2019

Riqueza en la simplicidad

Cuando el diseño que cubre el rol del “glamour”, hace alianza con la tecnología, la seguridad, el equipo de alta gama, la economía y el respeto por el medio ambiente, se atiende a lo esencial, una invitación irresistible a disfrutar de las cosas simples de la vida, de las que espiritualmente importan, ahí está el premio y The New Hyundai Tucson es protagonista del mismo.

The New Hyundai Tucson, enfocando lo esencial

El modelo presentado, estrena a la cuarta generación Tucson, iniciada a principios de la década pasada y que en el mundo entero, se ha convertido en un modelo emblemático de la categoría SUV.

Fue esencial tener un debut exitoso con la primer generación Tucson, afirmarlo en la segunda con la introducción del diseño “Escultura Fluida”, progresar significativamente con la tercera, que mereció en su presentación localel “Más Tucson que nunca”, un eslogan solo posible para un modelo triunfal.

Y ahora, The New Tucson fourth generation

El desafío mayor de esta generación es el que solo le cabe a los productos “hits”,aquellos privilegiados que se ubican en el tope de las preferencias. Eso sucedió con la tercera generación de Tucson que marcó una cima en el camino iniciado con la Escultura Fluida, introducida en la segunda, ubicando al modelo en un nivel con estatura de clásico, esa meta que convierte en riesgosos a los cambios sustanciales, pero que no impide atender a la consigna que define a esta etapa...

Seguir Avanzando con The New Tucson

Es el desafío con el que cumple The New Hyundai Tucson y la invitación que les formula a sus seguidores e invita a los que aún no lo han disfrutado, ajustando detalles, perfeccionando prestaciones,convirtiendo esos logros solo en apariencia pequeños, en convincentes victorias, como sucede en la vida misma.