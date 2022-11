Ibai Llanos asegura que rechazó viajar a Qatar 2022 con la selección española por la campaña de "blanqueamiento" del país asiático

El streamer español Ibai Llanos asegura que rechazó una invitación al mundial de Fútbol de Qatar y consideró que existe una campaña de "blanquamiento" hacia el país organizador del evento deportivo.

“Me surgió la oportunidad de ir en el avión de la selección española de fútbol a Qatar y bueno, iba a grabar contenido, no iba a hacer directos, sino que iba a grabar contenidos; pero no me sale de los cojones y no lo voy a hacer. Vamos, tomé la decisión ya hace semanas, no es que la haya tomado hoy, pero no lo voy a hacer”, dijo Llanos ante sus miles de seguidores en su canal de Twitch.

Si bien el streamer no aclaró quién le habría hecho la propuesta, la Federación Española de Fútbol aseguró que no invitó a Llanos a viajar en el avión de la expedición española.

"No se ha invitado a nadie externo a la RFEF para viajar en el avión de la expedición de la Selección al Mundial de Qatar. Si alguien lo ha hecho en nombre de la RFEF, ha sido excediéndose de sus competencias", dijo un portavoz a el diario AS.

En el mismo directo Ibai especulaba sobre si los futbolistas tenían la capacidad de detener el mundial de Fútbol y la presión que podrían ejercer los jugadores a la organización del encuentro mundialista. “Se niega un Mbappé a ir al mundial y no sé a ese chaval lo que le pueden llegar a hacer. ¿Sabéis la cantidad de patrocinadores, de pasta, de blanqueamiento hacia Qatar que hay puesto en el Mundial? Se niega a ir un Mbappé de la vida y sinceramente no sé qué ocurre, pero me estoy imaginando cosas turbias. Piensa mal y acertarás”, dijo en declaraciones recogidas por El País de Madrid.

Qatar es el primer país de Medio Oriente en ser anfitrión de la Copa Mundial de Fútbol, ​​pero se ha enfrentado a una ola de críticas desde su designación vinculadas a las muertes y "pésimas condiciones de vida" –según Amnistía Internacional– de los trabajadores de la construcción de la infraestructura del mundial, así como la supresión de derechos de mujeres y personas de la comunidad LGBTI+.