Imitadores contra la pandemia

Bruce Springsteen anunció la semana pasada que, contrario a los rumores, no saldrá de gira durante este año a promocionar su nuevo álbum. Aunque la vacuna ha llegado, la pandemia aún no se ha ido y nadie en la industria musical se anima a invertir millones de dólares en la preparación y producción de una gira con altos costos para después terminar teniendo que devolver el dinero de las entradas vendidas. Grupos de gran popularidad, como Genesis, Depeche Mode y Foo Fighters, que el año pasado por estas fechas habían anunciado giras mundiales y debieron luego cancelarlas, no han dicho si las realizarán en 2021.