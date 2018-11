Intendencia de Soriano realizó compras directas a estaciones de Bascou con él como titular

Dos estaciones de servicio que eran propiedad del actual intendente de Soriano Agustín Bascou vendieron directamente a la comuna mientras él estuvo a su cargo como suplente de Agustín Besozzi, tanto en 2014 como en 2015.

Según información recabada por ediles del Frente Amplio –a la que accedió El Observador– entre el 6 de mayo y el 1° de junio de 2014 la Intendencia de Soriano realizó compras directas por un total de $ 210.338 a la estación Radial Mercedes, propiedad de Bascou hasta el año pasado. Entre las compras figuran lubricantes, aceites y nafta.

Por su parte, entre el 26 de julio de ese año y el 6 de febrero de 2015, período en el que Bascou se desempeñó como titular tras la renuncia de Besozzi, la comuna realizó compras directas por más de $ 388 mil a esa misma estación.

Además, entre el 5 de noviembre de 2014 y el 6 de febrero de 2015, la Intendencia de Soriano realizó compras directas por $ 3.440 a la estación Ilanir S.A., de la cual Bascou –por entonces titular de la comuna– era copropietario.

El intendente nacionalista está siendo investigado por la Justicia por la venta de combustible a la intendencia desde que asumió el cargo en julio de 2015. Sin embargo, el Frente Amplio ahora denuncia que esa situación ya se había dado en los períodos en que ingresó como suplente de Besozzi en la administración anterior, y que además incluyó compras directas, algo que Bascou y la Intendencia negaron que hubiera ocurrido en el actual período de gobierno.

De hecho, en el marco de la investigación que realizó la Junta Anticorrupción (Jutep) –y que culminó con cuestionamientos al proceder del jerarca–, la Intendencia de Soriano manifestó que “en las estaciones donde el intendente Agustín Bascou mantuvo en su oportunidad participación social no existen compras en virtud de tratarse de compras directas, lo que no corresponde a derecho”.

Los nuevos datos, que surgen de un pedido de informes del edil frenteamplista Carlos Susaye, fueron trasladados a la Justicia en la tarde de este martes como complemento a la denuncia presentada en octubre de 2017. “Él era el responsable de la intendencia que hacía las compras directas”, manifestó Susaye. El curul ya había recibido un pedido de informes en abril, del que se deducía que la Intendencia había cargado combustible en la estación de Bascou cuando él había ingresado como suplente de Besozzi. Sin embargo, recién ahora se corroboró que parte de esas transacciones se realizaron a través de compras directas.

En la respuesta al pedido de informes, Bascou dice que cuando asumió dejó en claro su situación y pidió que no se comercializara con su estación, aunque no anexó ningún documento en que lo haya expuesto por escrito. “Mientras me desempeñé como intendente municipal informé mi situación a quien subrogaba, como así también a distintos funcionarios municipales, solicitándoles que se abstuvieran de concurrir a abastecerse a las estaciones de servicio de la sociedad comercial que yo integraba”, expresó el intendente.

Además de las compras directas, los datos muestran que las estaciones de Bascou también despacharon combustible a autos de la comuna a través del Sistema de Control Vehicular (Sisconve) durante su mandato interino.

Si bien Bascou y su equipo han defendido la compra a las estaciones por vía del Sisconve, bajo el argumento de que se trata de un sistema operado por ANCAP y no una compra directa, la Jutep señaló en su informe que “cuando un vehículo de la intendencia carga combustible en una estación de la red, le está comprando efectivamente a ANCAP –a quien le realiza el pago correspondiente– pero está generando simultáneamente un pago que por esa compra recibirá la estación”.

El Partido Nacional decidió "apercibir" a Bascou, basado en un informe de la Comisión de Ética en la que criticaba el accionar del intendente pero descartaba la existencia de ilegalidades. Uno de los atenuantes destacados por la comisión era el hecho de que no existía contrato directo entre la intendencia y las estaciones de servicio, sino que se comercializaba a través del Sisconve.