Intendencias comenzarán a fiscalizar SOA y un 30% de lo recaudado irá para quien sancione

El Seguro Obligatorio de Automotores (SOA) existe desde 2009 para cubrir al propietario de un vehículo en caso de que ocasione lesiones o incluso la muerte a otra persona en un accidente de tránsito. El Ministerio del Interior es el organismo encargado al día de hoy de que cada auto o moto lo tenga contratado. Sin embargo, el proyecto de ley de Rendición de Cuentas a estudio del Parlamento propone que también las intendencias lo fiscalicen.

"El Ministerio del Interior, las intendencias o el Ministerio de Transporte y Obras Públicas procederán a aplicar una multa equivalente a dos veces el importe promedio del costo del SOA del mercado, en ciclomotores y vehículos en todas sus categorías, al detectar la no contratación del seguro obligatorio", establece la nueva redacción en el artículo 36, modificatorio de la ley que creó en 2009 al SOA.

El texto remitido por el Poder Ejecutivo establece que todo lo recaudado por las sanciones aplicadas se destine al Fondo de Seguridad Vial, administrado por la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev). Ahora, a propuesta del Congreso de Intendentes, se añadirá una disposición para que el 30% de la recaudación vaya a quien haya detectado la infracción.

Es decir, que si inspectores de tránsito dan con este incumplimiento, a la comuna que lo detecte le corresponderá casi un tercio del monto de la multa a abonar. "Ponés la logística, ponés los recursos, y la recaudación termina yendo para otro lado", fundamentó el intendente salteño Andrés Lima en diálogo con El Observador. Lo mismo sucedería con el Ministerio del Interior si quienes aplican la sanción son efectivos policiales.

Así lo propuso el jefe comunal de Flores, Fernando Echeverría, ante los diputados de la comisión de Presupuesto integrada con Hacienda. "El porcentaje que nosotros hemos trabajado en cuanto a lo recaudado por fiscalización es un 70% para Unasev y un 30% para las intendencias, la misma distribución que ha sido ofrecida al Ministerio del Interior", expuso el jerarca.

Consultado por El Observador, el intendente de Florida, Guillermo López —quien también asistió al Palacio Legislativo el pasado jueves— afirmó que la sugerencia cuenta con el visto bueno de la cartera y de los legisladores.

Inés Guimaraens

Al Ministerio del Interior le corresponde por ley el "secuestro" del vehículo que circule sin seguro obligatorio

Fuentes del Congreso de Intendentes explicaron a El Observador que dicha disposición requerirá de un convenio con la Unasev. Uno de los puntos a atender será que cada gobierno departamental acuerde qué proporción de lo recaudado corresponde al inspector de tránsito que aplicó la multa. En algunas comunas como Montevideo y Maldonado, un porcentaje de los ingresos va para el personal que dispuso la sanción.

Según la ley de 2009, el Ministerio del Interior tiene potestades para incautar todo vehículo que circule sin permiso obligatorio —tal como lo indica su nombre, no puede salir a las calles en caso contrario—, y enviarlo a un depósito a costo del propietario.

Por otro lado, Echeverría expuso que desde el Congreso también buscan trabajar junto a las aseguradoras "para que fiscalicen, controlen o detengan el trámite en el caso de atraso en el rubro patente de rodado". "Para nosotros es muy importante ese ida y vuelta, y tener un intercambio de información y de datos. Por supuesto que las aseguradoras no van a tener un poder de fiscalización, pero sí de control y de tener una herramienta para detener el trámite en caso de que los vehículos no estén al día en la patente o no tengan un convenio vigente", agregó.