Inventó empleados con nombres de famosos, estafó US$ 2,8 millones y vivía a lo grande

Un neoyorquino fue detenido este martes por inventar empleados de su compañía, a los que puso el nombre de celebridades, y obtener casi US$ 3 millones en ayudas para las pequeñas empresas, con los que se compró, entre otras cosas, un coche de lujo y un Rolex.

El hombre de 24 años tenía una compañía, pero sólo empleaba a 14 personas, según un comunicado del Departamento de Justicia.

Para aumentar su personal y cobrar más ayudas del gobierno estadounidense en el marco de la pandemia de covid-19, el detenido usó el nombre de 90 actores, deportistas y personalidades públicas, como el de un presentador del famoso programa de televisión Good Morning America y un exjugador de la liga profesional de fútbol americano.

En base a esa nómina falsa, pidió préstamos por un valor de US$ 7 millones, de los que cobró US$ 2,8 millones.

Con ese dinero alquiló un apartamento de lujo por US$ 17.000 al mes, se compró un Mercedes de US$ 80.000 y un reloj Rolex de oro por un precio de US$ 40.000.

También transfirió US$ 880.000 dólares a cuentas en Taiwán, Reino Unido, Corea del Sur y Singapur.

Este taiwanés, que llegó a Estados Unidos con un visado de estudiante y se hace llamar "emprendedor serial", comparecerá ante un juez este martes.

Los préstamos que cobró forman parte del programa del gobierno federal para ayudar a las pequeñas y medianas empresas a pagar los sueldos de sus empleados a pesar de la pandemia.

A principios de agosto, un habitante de Texas fue detenido por un fraude similar. Con el dinero también adquirió un Rolex, pero fue más ambicioso al elegir un auto: compró un Lamborghini de US$ 200.000.

